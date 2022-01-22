أسرار عمل مخلل الليمون في البيت بوصفة سهلة وبسيطة وطعم رائع لا مثيل له

تتعدد أنواع المقبلات التي يمكن تقديمها إلى جانب الوجبات الرئيسية ومنها الخيار المخلل والباذنجان المخلل والطحينة وغيرها إلا أن أشهرها هو الليمون المخلل الذي يتميز بطعمه اللاذع ويُقدم بجوار العديد من الأكلات وهو الأكثر شعبية بين المصريين وتحرص العديد من السيدات على تواجده بشكل دائم في البيت، ولهذا نقدم لك عزيزتي من خلال مقال اليوم أفضل طريقة لعمل مخلل الليمون المنزلي باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة تغنيك عن شرائه من محلات البقالة أو السوبر ماركت، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نقدمها على مدار الأسبوع ونأتيكم فيها بأشهى وأفضل الوصفات المنتشرة حول العالم.

طريقة عمل مخلل الليمون

يعد الليمون من الثمار واسعة الانتشار والاستخدام نظراً لفوائده المتعددة والمذاق المميز الذي يضفيه على الطعام وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل الليمون المخلل.

مكونات اعداد الليمون المخلل:

كيلو ليمون كبير الحجم.

عدد ملعقتين من الكمون المطحون.

ثلاث فصوص من الثوم.

عدد ملعقتين من الكركم المطحون.

ثلاث قرون من الشطة الخضراء.

ثلاث قرون من الشطة الحمراء.

ثلاث قرون من الفلفل الأحمر الحار.

نصف كوب من الملح.

خمسة أكواب من الماء.

نصف كوب من زيت الزيتون.

خطوات تحضير الليمون المخلل

إحدى أهم أسرار اعداد الليمون المخلل هي التتبيلة التي تُستخدم في حشوه ولهذا يجب أن تعديها بطريقة خاصة نقدمها من خلال الخطوات التالية.