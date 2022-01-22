كيفية تبييض الوجه والرقبة في 5 دقائق فى البيت تفتيح دائم ضعيه يوميا وصفة سهلة

تتمنى كل فتاة أن تمتلك جسم أبيض مثل الجسم الياباني لذلك حرصنا متابعينا الكرام على توضيح وصفة يابانية تساعدك على التخلص من الاماكن الداكنة والكلف لكل امرأة تعانى من الكلف بعد الولادة ويقضى على التصبغات وأى لون غير مرغوب فيه، فهى وصفة مذهلة وسريعة وتقضي على كل مشاكل البشرة وتعطيك نتائج رائعة ومضمونة وفى وقت بسيط وبمكونات غير مكلفة وطبيعية، لذا سنوضح لكم طريقة تحضير الوصفة.

خطوات تحضير وصفة تبييض البشرة

إذا كنتِ تعانين من سواد الأبط أو الأماكن الحساسة على مدار السنوات أو أى مكان داكن داكن بالجسم، فإن هذه الوصفة ستساعدك على التخلص من كل هذه المشاكل فى فترة بسيطة جداً، وتجعلك تلبسين بكل ثقة داخل منزلك، وتوديعن الإحراج فهى وصفة طبيعية بمكونات طبيعية، وأفضل من الكريمات الكيميائية التي تسببلك اضرار مع كثرة الاستخدام، كما إنها مكلفة وتحتاج إلى مبالغ باهظة.

مكونات الخلطة السحرية لتبييض البشرة

كما ذكرنا إنها لا تحتاج إلى مكونات مكلفة، وتعطيك نتائج مضمونة و مذهلة وتعطيك بياض مثل الثلج، وتجعلك تندهشين أمام زوجك وداخل منزلك، فهذه الوصفة تفتح البشرة 10 أضعاف، وتكون مناسبة للعرائس لحل مشاكل البشرة الداكنة بمكونات طبيعية، لذا سنوضح لكم المكونات اللازمة لتحضير الوصفة.

قشر اليوسفى.

حبة من البطاطس.

كوب من الماء.

معلقة من النشا.

معلقة من ماء ورد.

توفير ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جونسون.

خطوات تحضير الوصفة السحرية

يمكنك تحضيرها داخل منزلك بكل سهولة ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود فى التحضير ويمكن استخدامها فى تبييض وتفتيح اى مكان بالجسم، وبسرعة مذهلة تجعلك تبدين مميزة بجمال ولون بشرتك، لذا سنوضح لكم الخطوات التى لابد من إتباعها لتحضير الوصفة.