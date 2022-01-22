بوتوكس طبيعي.. أقوى كريم طبيعي من كريم لبان الدكر لشد الوجه والرقبة والتخلص من الجاعيد

كريم لبان الدكر لشد البشرة، تتعرض البشرة طوال اليوم للكثير من العوامل التي لها تأثيرات سلبية مثل الأتربة وأشعة الشمس الضارة إلى جانب اتباع بعض العادات الخاطئة مثل قلة شرب الماء والإكثار من تناول الحلويات واستخدام مستحضرات تجميل رديئة على البشرة، فكل ذلك يؤدى إلى إرهاق البشرة والتعجيل بظهور ترهلات الجلد وعلامات التجاعيد وفقد الكولاجين الطبيعي بالبشرة المسئول عن مرونة الجلد وحيويته.

وتلجأ السيدات فى سن مبكر للذهاب لعمل جلسات البوتوكس وحقن الكولاجين ولكن هناك البديل السحري الذي سيغنيكي عن تلك الجلسات وعن استخدام أي ماسكات أخرى لشد البشرة وهو كريم لبان الدكر الرائع فى شد البشرة والتخلص من التجاعيد بشكل مذهل ونتيجة لا تصدقيها، فتعرفي على الطريقة الصحيحة لإعداد كريم لبان الدكر للحصول على كافة فوائده ونتائجه المرغوبة.

طريقة عمل كريم لبان الدكر

ملعقة لبان الدكر حصى.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة نشا ذرة.

ملعقة صغيرة زيت الجليسيرين.

ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.

ملعقتين من أي كريم مرطب.

طريقة تحضير كريم لبان الدكر