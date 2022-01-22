نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتوكس طبيعي.. أقوى كريم طبيعي من كريم لبان الدكر لشد الوجه والرقبة والتخلص من الجاعيد في المقال التالي
كريم لبان الدكر لشد البشرة، تتعرض البشرة طوال اليوم للكثير من العوامل التي لها تأثيرات سلبية مثل الأتربة وأشعة الشمس الضارة إلى جانب اتباع بعض العادات الخاطئة مثل قلة شرب الماء والإكثار من تناول الحلويات واستخدام مستحضرات تجميل رديئة على البشرة، فكل ذلك يؤدى إلى إرهاق البشرة والتعجيل بظهور ترهلات الجلد وعلامات التجاعيد وفقد الكولاجين الطبيعي بالبشرة المسئول عن مرونة الجلد وحيويته.
وتلجأ السيدات فى سن مبكر للذهاب لعمل جلسات البوتوكس وحقن الكولاجين ولكن هناك البديل السحري الذي سيغنيكي عن تلك الجلسات وعن استخدام أي ماسكات أخرى لشد البشرة وهو كريم لبان الدكر الرائع فى شد البشرة والتخلص من التجاعيد بشكل مذهل ونتيجة لا تصدقيها، فتعرفي على الطريقة الصحيحة لإعداد كريم لبان الدكر للحصول على كافة فوائده ونتائجه المرغوبة.
طريقة عمل كريم لبان الدكر
- ملعقة لبان الدكر حصى.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة نشا ذرة.
- ملعقة صغيرة زيت الجليسيرين.
- ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.
- ملعقتين من أي كريم مرطب.
طريقة تحضير كريم لبان الدكر
- نحضر إناء نضع به حصى لبان الدكر مضاف إليه الماء الدافئ.
- نترك المنقوع طوال الليل حتى الصباح التالي لنحصل على جميع فوائد لبان الدكر التي ستنزل فى الماء.
- فى اليوم التالي سنلاحظ أن لون منقوع لبان الدكر اصبح يشبه الحليب وهو ما نعرف منه أن هذا اللبان أصلى.
- نقلب المنقوع مرة واحدة ثم نصفى حصى لبان الدكر من الماء بمصفاة ضيقة لنحتفظ بماء المنقوع فقط.
- نضع ملعقة النشا على ماء لبان الدكر المصفى ونقلب جيدا على البارد حتى يذوب النشا ولا تتشكل أي حبيبات أثناء عمل الكريم
نضع الإناء فى حمام ماء ساخن وليس على النار مباشرة حتى لا يفقد لبان الدكر فوائده، عن طريق وضع إناء المنقوع فى وعاء به ماء مغلي.
- نقلب الخليط باستمرار أثناء وضعه فى حمام الماء الساخن حتى لا يكون تكتلات.
- عندما نجد الخليط أخذ القوام الكريمي نرفعه من على حمام الماء الساخن وننتظر حتى يبرد تماما.
- نبدأ فى إضافة باقي المكونات التي تزيد من فعالية وتأثير كريم لبان الدكر مثل الجليسيرين لأنه مرطب جيدا للبشرة وزيت اللوز الحلو الذي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التصبعات الجلدية والبقع الداكنة، ونقلب المكونات جيدا حتى تمتزج الزيوت ثم نضف أخر مكون وهو الكريم المرطب.
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