أسرع تشيز كيك المانجو البارد بدون فرن في 10 دقائق الطعم حكاية

طريقة عمل تشيز كيك المانجو البارد الذي يعد مثل حلى الآيس كريم وحلى الكاسات وحلى المارس، الذي لا يحتاج لدخول الفرن لكي يتم تسويته كخطوة من خطوات إعداده، فهو من أسهل وألذ الحلويات ومناسب جداً لعشاق نكهة المانجو المنعشة، كما أن فرصة نجاحه مضمونة لتحضيره في المنزل، ويعد طعم المانجو المميز من أكثر النكهات المضافة للحلويات الغربية ويكثر تقديمه في المحلات، لهذا نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير تشيز كيك المانجو على البارد في 10 دقائق بدون فرن وفي المنزل.

تشيز كيك

يعد التشيز كيك واحدة من أنواع الحلوى العالمية التي بدأت منذ العصر اليوناني، ونالت على شهرة كبيرة لما تحتويه على عناصر غذائية كبيرة قد تكون مفيدة جداً للاعبي الألعاب الرياضية قبل المباريات، ودخلت عليها الكثير من التعديلات على مر العصور، حيث يمكن استخدام الكثير من الصوصات المختلفة على الوجه التي تعطي مذاق مختلف لكل منها.

مقادير عمل تشيز كيك المانجو البارد

2 كوب بسكويت مطحون.

1/2 كوب من الزبدة السائلة.

كوب من الجبن الفيلادلفيا.

2 باكت جيلي مانجو.

ثم 2 باكت دريم ويب.

ملعقة جيلاتين صغيرة.

4 أكواب مانجو مثلج.

3 ملعقة كبيرة سكر.

وملعقة كبيرة جيلاتين لطبقة التغليف.

طريقة عمل تشيز كيك المانجو البارد