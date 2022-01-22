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عمر شويل - جدة حضري كفتة الأرز في الخلاط بكل سهولة وبمقادير مظبوطة - ثقفني
طريقة عمل كفتة الأرز، تعتبر كفتة الأرز من الأكلات الشهية واللذيذة التى لا تخلو من المائدة المصرية، فهى مميزة في طهيها محمرة و مقرمشة وهى محبوبة لدى بعض الناس، وتحضر مع الصلصة وذلك سوف نقدم ليكم طريقة تحضير كفتة الأرز مع طريقة تحضير الصلصة.
طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط
المكونات:
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- ١٥٠ غرام من الأرز.
- حبة بصلة صغيرة مفرومة.
- ربطة صغيرة من الشبت.
- ربطة صغيرة من البقدونس المفروم.
- ثلاث معالق من القزبرة المفرومة.
- ملعقتان من البقسماط المطحون.
- كوب كبير من الماء.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- القليل من الكربونات الصودا.
- ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من القزبرة الناشفة.
- القليل من الكمون الناعم.
- ملعقة من بهارات اللحمة.
- زيت نباتية.
خطوات التحضير
- في إناء نضع الأرز والماء ثم نتركهم جانبا مدة نصف ساعةثم نصفي الأرز من الماء.
- وبعد ذلك في صينية كبيرة نضع الأرز ثم نتركه حتى يجف من الماء تماما.
- وبالتالى نضع الأرز في الخلاط أو الكبة ونقوم بطحنيه حتى نحصل على دقيق.
- ثم نضيف للأرز الشبت والبقدونس والبقسماط وبهارات اللحمة وكربونات الصودا والقزبرة وجميع باقي التوابل.
- وبالتالى نمزج جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نضيف للخليط اللحمة المفرومة ونخلط جيدا حتى يصبح لدينا خليط كفتة الأرز.
- ثم نضع الخليط في الثلاجة حتى يشرب التتبيلة وبعد ذلك نقوم بتشيكل الكفتة إلى صوابع.
- وأخيرا نضع مقلاة على النار بيها كمية كبيرة من الزيت النباتية، ثم نتركها تسخن جيدا.
- نقوم بقلي الكفتة في الزيت ويتم تقليبها من الوقت لتاني حتى تستوى ونحصل على اللون الذهبي للكفتة.
- نزيين طبق بالبقدونس ونرص عليه صوابع الكفتة وتقدم مع الصلصة.
طريقة عمل صلصة الكفتة
مقادير الصلصة:
- نصف كيلو من عصير الطماطم.
- حبة بصلة صغيرة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم المعلبة.
- ملعقة صغيرة من القزبرة الناشفة.
- ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة ملح أو حسب الرغبة.
- ملعقتان كبيرة من الزيت النباتية.
خطوات التحضير
- نضع إناء على النار متوسطة ثم نضيف القليل من الزيت حتى يسخن وننزل بالبصل المفروم
- ثم نترك البصل قليل حتى يشوح على النار، ثم نضيف عصير الطماطم والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود ومعجون الطماطم والقزبرة.
- وبعد ذلك نترك جميع المكونات الصلصة حتى تتسبك وبالتالى تصبح صلصة الكفتة جاهزة.
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