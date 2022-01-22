حضري كفتة الأرز في الخلاط بكل سهولة وبمقادير مظبوطة

طريقة عمل كفتة الأرز، تعتبر كفتة الأرز من الأكلات الشهية واللذيذة التى لا تخلو من المائدة المصرية، فهى مميزة في طهيها محمرة و مقرمشة وهى محبوبة لدى بعض الناس، وتحضر مع الصلصة وذلك سوف نقدم ليكم طريقة تحضير كفتة الأرز مع طريقة تحضير الصلصة.

طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط

المكونات:

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

١٥٠ غرام من الأرز.

حبة بصلة صغيرة مفرومة.

ربطة صغيرة من الشبت.

ربطة صغيرة من البقدونس المفروم.

ثلاث معالق من القزبرة المفرومة.

ملعقتان من البقسماط المطحون.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

القليل من الكربونات الصودا.

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من القزبرة الناشفة.

القليل من الكمون الناعم.

ملعقة من بهارات اللحمة.

زيت نباتية.

خطوات التحضير

في إناء نضع الأرز والماء ثم نتركهم جانبا مدة نصف ساعةثم نصفي الأرز من الماء. وبعد ذلك في صينية كبيرة نضع الأرز ثم نتركه حتى يجف من الماء تماما. وبالتالى نضع الأرز في الخلاط أو الكبة ونقوم بطحنيه حتى نحصل على دقيق. ثم نضيف للأرز الشبت والبقدونس والبقسماط وبهارات اللحمة وكربونات الصودا والقزبرة وجميع باقي التوابل. وبالتالى نمزج جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نضيف للخليط اللحمة المفرومة ونخلط جيدا حتى يصبح لدينا خليط كفتة الأرز. ثم نضع الخليط في الثلاجة حتى يشرب التتبيلة وبعد ذلك نقوم بتشيكل الكفتة إلى صوابع. وأخيرا نضع مقلاة على النار بيها كمية كبيرة من الزيت النباتية، ثم نتركها تسخن جيدا. نقوم بقلي الكفتة في الزيت ويتم تقليبها من الوقت لتاني حتى تستوى ونحصل على اللون الذهبي للكفتة. نزيين طبق بالبقدونس ونرص عليه صوابع الكفتة وتقدم مع الصلصة.

طريقة عمل صلصة الكفتة

مقادير الصلصة:

نصف كيلو من عصير الطماطم.

حبة بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم المعلبة.

ملعقة صغيرة من القزبرة الناشفة.

ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة ملح أو حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرة من الزيت النباتية.

خطوات التحضير