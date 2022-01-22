نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفراخ المشوية بأفضل تتبيلة علي الإطلاق زي تتبيلة المطاعم وأحلى.. جربيها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية مثل المطاعم، تعتبر الفراخ المشوية من أكثر الأكلات التي يقوم الكثير من الأشخاص بتناولها باستمرار، لذلك تبحث كل سيدة منزل عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل تتبيلة الفراخ المشوية مثل المحلات، لذلك يمكنك معرفة توابل الفراخ و طريقتها من خلال ذلك المقال، لتستطيعي عمل التتبيلة الخطيرة والمميزة في البيت وبدون الحاجة إلى شرائها من الخارج.

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية

يزداد الإقبال على المطاعم لشراء الفراخ المشوية على الفحم، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا تبحث كل سيدة عن أفضل طرق لإعداد أفضل الأكلات بالمنزل، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية من خلال الآتي:

المكونات

فرخة مقطعة إلى أربع قطع.

كوب من الحليب الرايب أو ” الزبادي”.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الزعتر.

ملعقة من الثوم المفروم ناعماً.

ملعقة من الكاتشب.

ملعقة من الصويا.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البهارات المتنوعة.

خطوات تحضير تتبيلة الفراخ المشوية في البيت

تتمثل طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم مثل الآتي:

إحضار وعاء ويوضع به الحليب الرائب مع الصلصة الصويا، والخل والكاتشب، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

يضاف بعد ذلك الثوم المفروم، والزعتر، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات المتنوعة.

توضع الفراخ المقطعة بعد ذلك بهذه البهارات.

توضع الفراخ بعد ذلك في الثلاجة لعدة ساعات، ويفضل وضعها من الليل حتى النهار.

يتم بعد ذلك وضع الفراخ بالفرن على الرف الأوسط حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي المميز.

أو يمكن وضعها على شواية الفحم المشتعلة جيداً حتى يتم تقليبها من حين إلى أخر حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي المميز والذي يجذبنا لتناولها.

يراعى أن تكون النار هادئة حتى تنضج بشكل جيد.

تقدم الفراخ ساخنة مع السلطة والطحينة.

تتبيلة الفراخ المشوية بالزبادي

كوبان من الزبادي.

ثمرة واحدة من البصل المفروم.

3 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتين من الخل.

عصير ليمونة كبيرة.

كمون، ملح، فلفل أسود.

قرن من الفلفل الأخضر الحامى مهروس.

في طبق عميق يتم خفق كافة هذه المكونات سوياً حتى تتجانس، ويتم وضع قطع الدجاج بها لمدة لا تقل عن 4 ساعات للحصول على فراخ مشوية لا تًقاوم.

وهكذا نكون قدمنا لكم في مقال اليوم طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية مثل المطاعم دون الحاجة إلى شرائها جاهزة من الخارج مرة أخرى، والاستمتاع بطعمها الشهي واللذيذ، بأقل التكاليف وفي أقل وقت ممكن.