كيكة الشاي بالصوص الأبيض كيك سهل وسريع بالخلاط

كيكة الشاي بالصوص الأبيض ، هي نوع من أبسط أنواع الكيك تمتاز بقوام خفيف ولذيذ وهشة جداً وطرية، تمتاز بلون فاتح من الداخل يرجع لاحتوائها على الزبادي، كما أن الزبادي هو الذي يعطي لها قوام طري جداً ولذيذ يتم تزينها بطرق عديدة منها استخدام الصوص الأبيض أو شرائح التفاح والقرفة أو أي نوع من المكسرات التي تعطي لها مذاق جميل ورائع مثل الزبيب أو غيره، يتم تحضيرها بخطوات سريعة جداً، فهي من الكيك الذي يحضر باستخدام الخلاط الكهربائي، مكوناتها من أبسط المكونات فهو كيك سهل وسريع وغير مكلف بالعكس فهو موفر جداً ويعتبر بديل رائع للكيك الجاهز، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الشاي بالصوص الأبيض بخطوات بسيطة جداً وسريعة.

مكونات عمل كيكة الشاي بالصوص الأبيض بالخلاط

تتكون الكيكة من المكونات البسيطة التالية:ـ

2 كوب من الدقيق الفاخر.

4 بيضات.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.

كوب من الزيت.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من السكر.

للتزين

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الشاي بالصوص الأبيض بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة الزبادي والسكر والزيت لمدة حوالي ثلاث دقائق، ثم نقوم بأخذ كوب من هذا الخليط ويحتفظ به للتزين الكيك (الصوص). ثم نضيف إلي باقي خليط الزيت والسكر والزبادي المتبقي بالخلاط البيض والفانيليا، ونخفق المكونات مرة أخرى من 4 إلي 5 دقائق. نسكب الخليط في وعاء كبير ثم نضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر، ثم نقلب المكونات من أعلى إلي أسفل ببطيء باستخدام المضرب اليدوي. ثم نقلب المكونات حتي تتجانس تماماً، ويختفي الدقيق ويصبح قوام الخليط متجانس. نسكب الخليط في قالب متوسط الحجم مدهون بالزبدة من جميع الجوانب ومبطن بورق زبدة في القاعدة ثم نرش على الوجه أي نوع من المكسرات أو شرائح الفاكهة.

طريقة التسوية