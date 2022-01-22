بسبوسة مرملة بطريقة سهلة ومضمونة لذيذة ومميزة أحلى من الجاهزة

بسبوسة مرملة ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات باستمرار، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، وقد تكلفكم أموالاً باهظةً أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة إعدادها حتى يتسنى لكم طريقة صنعها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما تعد البسبوسة من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد أيضاً، وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها بنفسها في المنزل لكي تضمن سلامتها وصحتها لأفراد أسرتها، كما يمكنكم تجربة البرازق بالسمسم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسبوسة مرملة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهزة.

مكونات بسبوسة مرملة

تتكون بسبوسة مرملة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب ونصف من السميد المتوسط الملمس.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة كبير من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من جوز الهند.

بيضة.

كوب وربع من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من الحليب.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

شربات ساخن.

للتزيين

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسبوسة مرملة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: