طريقة عمل تورتة سبونج كيك مثل الحلوانية Torte Sponge Cake في المنزل بالخطوات

طريقة عمل تورتة سبونج كيك التورتة كيكة إسفنجية أخف من الكيكة الإسفنجية المعتادة والتي تم وصفها في المقالات السابقة, ويمكن عمل جاتوهات وتورت بهذه الطريقة وإعدادها في المناسبات الخاصة وسوف تنال إعجاب الجميع وفى هذا المقال سوف نذكر طريقة التورتة ( كيكة إسفنجية ) وطريقة تورتة سبت الزهور التي يتم عملها بهذه الكيكة الإسفنجية بطريقة ناجحة ومميزة.

طريقة عمل تورتة سبونج كيك

المقادير:

خمس بيضات.

واحد كوب دقيق.

ثلاث ملاعق زيت ذرة.

واحد ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

أربعة ملاعق كبيرة ماء مغلي.

واحد ملعقة فانيليا.

الطريقة:

تدهن صينية مستديرة دهنا جيدا بالزيت أو تستخدم صينية من النوع التيفال. يوضع صفار البيض والسكر والدقيق المضاف إليه البيكينج بودر والزيت والماء المغلي والفانيليا في سلطانية و تقلب جيدا بملعقة خشب حوالي دقيقتين حتي يختلط الخليط جيدا وينعم. يضرب بياض البيض جيدا بالمضرب السلك أو المضرب الكهربائي حتي تجمد تماما. يلقب الخليط السابق عمله ثم يضاف إليه بياض البيض بخفة حتي يختلط البياض بالخليط تماما. يصب في الصينية ويزج في الفرن متوسط الحرارة ويوضع في بالرف وسط الفرن. يختبر نضج الكعكة بوضع سكين في العجينة فإذا خرجت نظيفة دل ذلك علي تمام النضج. تقلب علي منخل سلك وتترك حتي تبرد. يمكن تلوينها بالشيكولاتة بإنقاص مقدار ملعقة كبيرة دقيق من المقدار وإضافة ملعقة كبيرة كاكاو في ملعقة كبيرة ماء مغلي وإضافتها إلي صفار البيض.

يمكنك معرفة طريقة عمل جاتوه تسع طبقات بالخطوات.

طريقة عمل تورتة سبت الزهور بكيكة الأسبونج

المقادير:

كعكة إسفنجية ( تورتن سبونج كيك ) مع مضاعفة المقدار.

مقدارين من حلوى الزبد بالشيكولاتة.

أشكال من الزهور مصنوعة من حلوي مولدنج بألوان مختلفة أو وحدات من الكريز المسكر.

الطريقة: