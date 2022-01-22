طريقة عمل طاجن المكرونة بالخضار واللحم في المنزل

طريقة عمل طاجن المكرونة بالخضر واللحم المكرونة من أشهي المأكولات التي يحبها الجميع كبار وصغار ويتم عملها بطرق مختلفة وكثيرة تختلف من دولة لأخرى في الطعم والمذاق والطريقة, كما لا تخلو الموائد من المكرونة سواء في وجبة الغذاء أو وجبة العشاء خاصة في حضور الأطفال وفي هذا المقال سوف نذكر طرق شهية للمكرونة بالخضار واللحم لتجعلها أكثر فائدة ومميزة الطعم ويعتبر هذا الطبق متكامل الغذاء وسريع في إعداده وتقديمه وسوف تنال أعجاب الجميع صغار وكبار.

طريقة عمل طاجن المكرونة بالخضار واللحم

المقادير:

1/2 كيلو مكرونة ( مسلوقة ).

2 كوب خضار مشكل.

2 ملعقة كبيرة جبن رومي مبشور.

2 كوب عصير طماطم.

1/2 كيلو عصاج.

ملح وفلفل.

الطريقة:

يقطع الخضار على هيئة مكعبات صغيرة ويرفع على النار مع ملعقة سمن ويقلب لمدة خمس دقائق ثم يضاف عصير الطماطم والعصاج ويترك على النار الهادئة حتى يتبخر ماء الطماطم وينضج الخليط. يضاف الخليط للمكرونة المسلوقة ويخلطوا جيدا. يوضع الخليط في طاجن أو طبق فرن ويرش السطح بالجبن الرومي وتزج في فرن حار حتى يتم النضج وتقدم ساخنة. أو تغرف المكرونة في سرفيس مستدير ويصب خليط اللحم والخضر في الوسط ويقدم ساخنا في الحال ويرش الوجه بالجبن الرومي المبشور.

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طريقة عمل المكرونة بالباشاميل والخضار

المقادير:

1 كيلو مكرونة إسباجيتى.

2 ملعقة زبد.

1/2 كيلو لحم ناضج مقطع.

بسلة.

1 كوب باشاميل.

ملح وفلفل.

الطريقة:

تسلق المكرونة ويحتفظ بها ساخنة. تسيح الزبد وتشوح فيها البسلة لمدة خمس دقائق ثم يضاف اللحم الناضج المقطع. يضاف الباشاميل للخليط ويتبل بالملح والفلفل. يستمر في التقليب على النار لمدة دقيقتين. تغرف المكرونة في طبق مستدير ويصب في منتصفها الخليط ثم يجمل حول الطبق بالبقدونس ويقدم في الحال.

يمكن أستخدام اللحم المسلوق أو المحمر أو العصاج, كما يلاحظ أن تكون الباشاميل خفيفة الصنع.

طريقة عمل مكرونة سيسيليان

المقادير:

1/2 كيلو مكرونة مسلوقة.

2 كوب باشاميل.

3 ملاعق زبد.

1/4 كيلو طماطم مقطع.

3 ملاعق جبن رومي مبشور.

1/2 كيلو باذنجان مقشر ومقطع ترانشات ومحمر في الزيت.

الطريقة: