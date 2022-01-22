نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتريها من برة تاني.. مكعبات مرقة الدجاج الأصلية في البيت بمقادير اقتصادية بنفس الطعم الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مرقة دجاج ماجي من الممكن أن تتم من خلال اتباع خطوات بسيطة، وتلك الخطوات من خلالها من الممكن أن نقوم بعمل أفضل نوع من أنوع مرق الدجاج، ومن الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بالمزج بين بعض المنكهات وأنواع من التوابل المتميزة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي من الممكن أن تتم من خللها الحصول على أفضل نكهة لأفضل نوع مرقة دجاج.

طريقة عمل مرقة دجاج

ماجيطريقة بسيطة لعمل مرقة دجاج ماجي من الممكن أن نقوم بها من خلال أن نحضر بعض المنكهات المتميزة والتوابل التي تساعد في الحصول على نكهة تتفوق كثيرا على النكهة الخاصة بمرقة الدجاج الأصلية لأن التوابل التي سنقوم بإضافتها والمكونات الطبيعية تعد محتفظة بنكهتها الأصلية وبمنتهى القوة ونفاذية الطعم والرائحة للتوابل ستكسب المرقة أفضل مذاق والمكونات التي نحتاجها تكون على هذا النحو الآتي:

مكونات لعمل مرقة دجاج ماجي

من الممكن أن يتم عمل المرقة الطبيعية والتي يكون من السهل استعمالها للتعزيز من نكهة الأطعمة حال الإضافة لتلك النوعية من المرقة المحضر في المنزل، فيما يأتي المكونات:

كوبان من مرق الدجاج.

بصلة، وثلاث فصوص من الثوم.

القليل من الكاري.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الزعتر المجفف.

ربع ملعقة من البابريكا.

طريقة التحضر لمرقة الدجاج

مرقة الدجاج نقوم بعملها من خلال خطوات بسيطة، ويتم وضع المرقة مع البصل مع الثوم، مع البهارات وكل المكونات بالدورق ليتم الخلط الجيد، ومن ثم يتم وضع كل المزيج في داخل قدر ملائم ونضعه على النار، ومن ثم يتم الانتظار حتى نجد أن الخليط قد تم تكثيف قوامه والوصول به لدرجة من التكاثف تعطي قوام خليط أكثر سمكًا، وبعد ذلك يتم استعمال الخليط بالتبريد أولا ومن ثم يوضع المزيج موزعا بالمكعبات التي نستخدمها في التحضير لمكعبات الثلج ويتم حفظها في داخل الفريزر لتجميد المكعبات واستعمالها عن الحاجة، وتعتبر مكعبات المرقة هي الأفضل إن تم تحضيرها منزليا.