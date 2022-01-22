اوعي تشتري الزبدة تاني اعمليها في الخلاط بكيلو حليب عملت 3 كيلو زبدة بطعم ومذاق أحلي من الجاهز

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبدة الفلاحي في البيت تعد من الطرق البسيطة جدا والتي من الممكن أن يتم تحضيرها وبمنتهى السهولة في البيت ومن دون أي مكونات غريبة فقط مشقات من الحليب من الممكن من خلالها أن يتم عمل الزبد الفلاحي وبمنتهى السهولة، ومن خلال استعمال مقادير كلها بسيطة ومتاحة في المنزل من الممكن أن نوفر كمية جيدة من نوع الزبد الطبيعي الفلاحي وبكميات وفيرة وتستعمل كبديل عن الزبد الصناعي، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أهم الطرق المستخدمة لعمل أفضل أنواع الزبد الفلاحي بأفضل نكهة مميزة.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي

الطريقة التي من الممكن اتباعها لعمل الزبدة الفلاحي من الممكن أن نتبعها للحصول السريع على أفضل مكون دهني يساعد في تحضير أفضل الوجبات، ومن الممكن أن يتم عمل الزبد من خلال الاستخدام للمكونات التالية:

مكونات لعمل الزبدة الفلاحي

المكونات متوفرة ومن الممكن أن يتم تحضيرها وبكل سهولة يتم تنفيذ خطوات عمل الزبد الفلاحي من خلال الاتباع لما يلي في النقاط القادمة:

عدد لتران من الحليب كامل الدسم.

مكعبات من الثلج.

وعاء مناسب.

طريقة التحضير للزبدة

الزبدة الطبيعي من أهم المكونات الطبيعية ومن النوع الدهني عالي الدسم حيث يمكن تحضيره من خلال مكونات بسيطة، وتلك المكونات تعمل على الحصول على مكون الزبد الفلاحي الطبيعي والذي يكون من السهل تحضيره إذا ما تم اتباع الخطوات التالية: