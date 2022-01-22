صبغ الحواجب علي أصوله وأحلي من التاتو بطريقة صحية وبعدة ألوان

صبغ الحواجب من أهم وأكثر الأشياء الهامة المتعلقة بجمال المرأة والتي ترغب في التألق والظهور في أحسن مظهر وأفضل أطلالة، وتعتبر الحواجب اهم عنوان لوجه المرأة وجمالها وأهم عامل في إظهار جمال العينين، وصبغ الحواجب تبحث عنه العديد من الفتيات والسيدات وذلك لم يمثله من أهمية في جمال الفتاة بشكل عام، والذي يفضل عن التاتو والذي يعتبر ضار وله الكثير من العيوب ولا ينصح به بتاتا في الآونة الأخيرة، وهناك العديد من الفتيات التي تبحث عن صبغ الحواجب، خاصتا الذين يعانون من تساقط شعر الحواجب أو وجود فراغات غير منتظمة بالحواجب والتي تسبب مشاكل نفسية كبيرة للفتيات الذين يعانون منها، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لصبغ الحواجب وكذلك العديد من الألوان الجميلة والجذابة لصبغ الحواجب، وتأتي في مقدمتها اللون البني، والأسود، والأشقر ولذلك نقدم لكي سيدتي طريقتنا المميزة لدي جميع الفتيات والسيدات لكي تحصلي علي أجمل وأروع صبغة حواجب طبيعية.

طرق صبغ الحواجب ومكوناتها

طريقة صبغ الحواجب بالحناء

المكونات

ملعقة صغيرة من الحناء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الشاي المغلي.

رشه من ألكركم.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة صغيرة من الحناء ونضيف إليها ملعقة من الشاي المغلي ثم نضيف إليها رشه من ألكركم مع التقليب وذلك لكي نتمكن من الحصول علي اللون البني الفاتح.

ثم نقوم بوضع الصبغة الطبيعية علي شعر الحواجب لمدة عشرون دقيقة وذلك للحصول علي شعر حاجب بني فاتح.

أما أذا أردنا الحصول علي لون بني محمر فعلينا أن نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الحناء علي ملعقة صغيرة من الليمون وأضافت رشه من ألكركم ونتركها لمدة عشرون دقيقة.

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة

المكونات

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير