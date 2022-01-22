ارخص كريم لنفخ الخدود وتسمينها اظهري جمال وجهك بأقل التكاليف بمكونات طبيعية

يعد ارخص كريم لنفخ الخدود وتسمينها هو مطلب الكثير من النساء، حيث لا تستطيع كل النساء أن تقوم بعمل عمليات تجميل أو حقن فيلر من أجل تسمين الخدود وإبراز جمال الوجه، لكن هناك العديد من الوصفات البديلة والتي تعطي نتائج رهيبة ومرضية في ذات الوقت، كما أنها غير مكلفة ولن تحتاج إلى أموال باهظة مثل العمليات حيث يمكن صناعة كريم نفخ الخدود الطبيعي في المنزل بمكونات متوفرة وبسيطة من منزلك سوف تظهري جمالك ولكن اتبعي تلك الوصفات كما هي وسوف تلاحظين النتيجة في أقل من أسبوع.

ارخص كريم لنفخ الخدود

سوف نقدم لكي سيدتي كريم طبيعي لنفخ الوجه من صنع يدك وبمكونات بسيطة وغير مكلف والمكونات كالآتي:

كوب واحد من الماء.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة من الحلبة الناعمة.

طريقة عمل كريم تسمين الوجه

احضري مقلاة ثم قومي بوضع الحلبة بها وقومي بتحميصها. ثم قومي بإضافة كوب من الماء. اتركي المكونات لمدة 5 دقائق على النار. بعد ذلك قومي بإضافة الخميرة إلى المكونات. اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوامي كريمي ثم ارفعي الكريم من على النار. اتركي الكريم حتى يبرد تمامًا ثم دلكي الوجه بهدوء. اتركي الوصفة على بشرتك لمدة 10 دقائق. ثم اغسلي الوجه بالماء وبعدها امسحيه بماء الورد. استخدمي الكريم 3 مرات من كل أسبوع.

الزبادي والنشا لنفخ الوجه

يعد هذا الماسك ليس فقط بمثابة فيلر للوجه والخدود بل إنه يعمل على تفتيح الوجه وشده والتخلص من التجاعيد كما يساعد على نضارة الوجه.

مكونات كريم النشا لنفخ الوجه

كوب واحد من الزبادي.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة ممسوحة بيكنج بودر.

طريقة عمل ارخص كريم نفخ الوجه