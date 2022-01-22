طريقة عمل اللفت المخلل المقرمش لاخر وحدة بدون ما يسود ولا طول مدة ممكنة

اللفت المخلل من المخللات الشهية المشهورة والمحببة عند الجميع يعد طبق المخلل من الأطباق الجانبية على المائدة تفتح الشهية على الأكل حيث يوجد أكثر من نوع في المخللات من بينها الجزر والخيار والليمون والزيتون والفلفل واللفت وهذا ما سوف تتحدث عن طريقة تحضيره بطريقة صحيحة في المنزل بطعم حلو لا مثيل له مقرمش لاخر وحده بدون ما يسود لونه و يتحول إلى لون بني بأبسط المكونات وأسهلها.

طريقة عمل اللفت المخلل

نحضر كيلو من اللفت صغير الحجم.

ربع كوب من الملح البحري.

حبة الشمندر مبشورة متوسطة الحجم (البنجر).

ثلاث أكواب من الماء.

ربع ملعقة كبيرة من السكر.

حبة جزر متوسطة الحجم مبشورة.

ربع معلقة كبيرة من ملح الليمون في حالة التخزين لفترات طويلة.

طريقة تحضير اللفت المخلل

يفضل عند شراء وحدات اللفت يجب أن تكون صغيرة الحجم وتكون قطعة اللفت بشكل مدور وليس شكل طولي حتى لا نجد القلب من الداخل طري. نضع وحدات اللفت في وعاء عميق وكبير ويغمر في الماء. ثم نبدأ بغسل وحدات اللفت جيدا وعن طريق ليفة خشنة خالية من الإسفنج ندعك للاستخراج الطين وبالسكين نقطع كل الشعيرات. وبعد نشطف اللفت بعد التنظيف جيدا بالماء اكثر من مرة. ثم نبدأ في عملية التقطيع إلى شرائح متوسطة السمك عن طريق القطاعة مثل الجاهز. نبدأ في إضافة الملح البحري ثم السكر و ملح الليمون. وبعد نضع عليهم مبشور الجزر والشمندر ثم نقلب المكونات مع قطع البنجر تقليب جيد للغايه ثم نغطيه بكيس بلاستيك محكم. يترك البنجر بعد إضافة المكونات إليه ليلة كاملة أو حوالي خمس ست ساعات حتى يصفى الماء جيدا. بعد مرور ليلة في وعاء اخر يصفى ماء البنجر ونضيف إليه مقدار 2 كوب ماء بارد بعد غليه و نقلب. نحضر برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة ثم نضع فيها اللفت المقطع ونضيف عليها كمية مناسبة من ماء اللفت و يغطى البرطمان بإحكام جيد. أو إذا كانت البرطمانات غير معقمة نضع بداخلها كيس ثم نضع فيها قطع اللفت المقطعة و يضاف إليها ماء اللفت ونقوم بربط الكيس جيدا بإحكام.

ملحوظة:-