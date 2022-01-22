نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المكمورة الأردنية بخطوات سهلة وطريقة سريعة وبسيطة في المقال التالي
تُعرف المكمورة الأردنية ، بأنها من الأكلات الشعبية المشهورة جداً في الأردن هي عبارة عن طبقات من العجين يتم فردها باستخدام زيت الزيتون، وتوجد بين كل طبقة والأخرى حشوة من الدجاج والبصل، تعد من الأكلات التي تحضر قديماً باستخدام الدقيق الأسمر فقط ولكن يمكن تحضيرها باستخدام الدقيق الأبيض والأسمر وإذا لم يتوفر الدقيق الأسمر يمكن تحضيرها بالدقيق الأبيض فقط، تعد من الأكلات الشهية والمشبعة التي تقدم بكثرة في فصل الشتاء، شهية جداً ولذيذة ويتم تحضيرها بدون استخدام الخميرة وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل المكمورة الأردنية بطريقة سهلة وسريعة.
مكونات عمل المكمورة الأردنية بالمنزل
تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- 4 أكواب من الدقيق الأسمر.
- نصف كوب سمسم محمص.
- 2 ملعقة كبيرة حبة البركة.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ماء فاتر للعجن.
- نصف كوب زيت زيتون لدهن العجينة.
للحشوة
- دجاجة مخليه مقطعة شرائح رفيعة.
- كيلو من البصل مكعبات.
- ملعقة صغيرة ملح أبيض.
- ملعقة صغيرة بهارات دجاج.
- كوب زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- نصف ملعقة كبيرة كركم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
يتم تحضير المكمورة الأردنية باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ
- نحضر إناء عميق ونقوم بنخل الدقيق ثم نضيف إليه السمسم وحبة البركة رشة الملح والزيت ونخلط المكونات جيداً.
- ثم نبدأ بالعجن مع إضافة الماء الفاتر تدريجياً حتي تصبح لدينا عجينة طريقة ومتماسكة غير لاصقة باليد.
- نترك العجينة لكي ترتاح لمدة ساعة مع مراعاة دهن وجه العجينة بالزيت وتغطيتها.
طريقة تحضير حشوة الدجاج والبصل
- نحضر حلة ونضعها علي النار ونضع فيها الزيت ثم نضيف البصل المكعبات والدجاج ونقلبهم جيداً.
- ثم نضيف التوابل الملح والفلفل والهيل المطحون والكركم وبهارات الدجاج، ونقلب الدجاج حتي ينضج قليلاً.
- نرفع الحلة من علي النار ونترك الخليط حتي يبرد، ثم نجهز صينية دائرية الشكل ومتوسطة الحجم مدهونة بالزيت ومبطنة بورق من الزبدة في القاعدة.
- ثم بعد ذلك نقوم بدهن اليد بالزيت، ثم نقسم العجين إلي كرات صغيرة متوسطة الحجم وكرة كبيرة قليلاً عن باقي الكور.
- نأخذ الكرة الكبيرة ونقوم بفردها على سطح مرشوش بالزيت حتي تصبح دائرية.
- ثم نضعها في الصينية مع جعل أطراف العجينة خارج الصينية، ثم نضع طبقة من خليط الدجاج والبصل فوق العجينة التي وضعناها في منتصف الصينية.
- نقوم بفرد كرة أخرى من العجين بزيت الزيتون ونضعها فوق البصل والدجاج وندهنها بزيت الزيتون ثم نضع عليها طبقة من البصل والدجاج.
- ثم نفرد كرة أخرى من العجينة ونكرر العملية حتي نصل لآخر طبقة من العجين نغطي بها الدجاج والبصل.
- نغلق أطراف العجينة الأولى إلي الداخل، ونغلقها جيد على طبقات الحشوة.
- ثم بعد ذلك نقوم بعما فتحات في العجين من أعلى باستخدام سكين حادة، ثم نسكب القليل من زيت الزيتون فوقها ثم نغطيها بورق الألمنيوم جيداً.
- نتركها لمدة ربع ساعة حتي ترتاح ثم نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونضع فيها الصينية حوالي ساعتين.
- وفي آخر عشر دقائق نكشف ورق الألمنيوم ونترك الصينية حتي يتحمر الوجه وتكتسب اللون الذهبي المحمر.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونقطعها إلي مثلثات أو مربعات وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.
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