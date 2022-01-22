طريقة عمل المكمورة الأردنية بخطوات سهلة وطريقة سريعة وبسيطة

تُعرف المكمورة الأردنية ، بأنها من الأكلات الشعبية المشهورة جداً في الأردن هي عبارة عن طبقات من العجين يتم فردها باستخدام زيت الزيتون، وتوجد بين كل طبقة والأخرى حشوة من الدجاج والبصل، تعد من الأكلات التي تحضر قديماً باستخدام الدقيق الأسمر فقط ولكن يمكن تحضيرها باستخدام الدقيق الأبيض والأسمر وإذا لم يتوفر الدقيق الأسمر يمكن تحضيرها بالدقيق الأبيض فقط، تعد من الأكلات الشهية والمشبعة التي تقدم بكثرة في فصل الشتاء، شهية جداً ولذيذة ويتم تحضيرها بدون استخدام الخميرة وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل المكمورة الأردنية بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات عمل المكمورة الأردنية بالمنزل

تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض.

4 أكواب من الدقيق الأسمر.

نصف كوب سمسم محمص.

2 ملعقة كبيرة حبة البركة.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء فاتر للعجن.

نصف كوب زيت زيتون لدهن العجينة.

للحشوة

دجاجة مخليه مقطعة شرائح رفيعة.

كيلو من البصل مكعبات.

ملعقة صغيرة ملح أبيض.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

يتم تحضير المكمورة الأردنية باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ

نحضر إناء عميق ونقوم بنخل الدقيق ثم نضيف إليه السمسم وحبة البركة رشة الملح والزيت ونخلط المكونات جيداً.

ثم نبدأ بالعجن مع إضافة الماء الفاتر تدريجياً حتي تصبح لدينا عجينة طريقة ومتماسكة غير لاصقة باليد.

نترك العجينة لكي ترتاح لمدة ساعة مع مراعاة دهن وجه العجينة بالزيت وتغطيتها.

طريقة تحضير حشوة الدجاج والبصل