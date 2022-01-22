طريقة عمل الكيكة العادية في المنزل سهل وأسرار نجاح الكيك

طريقة عمل الكيكة العادية بسيطة وغير مكلفة من الأمور التي تقلق كل أم، خاصة بعد رؤية ارتفاع أسعار الحلويات في المتاجر ومع توفر المكونات في المنزل تصبح الأمور بسيطة، وتعد الكعكة واحدة من تلك الأطعمة التي لا يمكن لأي فرد في العائلة رفضها، ويمكن للمرء أن يجدها في أي وقت، كما أنه يتم تقديمه مع الشاي أو أي مشروب آخر مناسب، ويمكن تحضير الكيك عن طريق وضع طبقات متعددة من النكهات مثل الفانيليا والبرتقال والكاكاو، وكذلك تزيينها بالفواكه أو الكريمة أو المربى أو الشوكولاتة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة لصحة أطفالنا.

مكونات عمل الكيك

استخدم كوب الا ربع زيت .

كوب سكر

ملعقة فانيليا تكون صغيرة

زبادي

اربع بيضات

ربع كوب زبدة تكون ذائبة

كوبان دقيق يصلح لجميع الأغراض

ملح

ملعقة بيكنج بودر

طريقة تحضير الكيك العادي

نحضر وعاء ثم نضع فيه البيض كما نضيف الفانيليا والسكر في الخلاط، ونخفق جيدًا حتى يذوب السكر، ثم نضيف كمية زيت حتى يصبح المزيج ناعمًا.

لضمان نجاح الكيك، يجب أن تقوم ست البيت بنخل هذا الدقيق جيدًا لعدة مرات حتي يعطي نتيجة أفضل، ونضيف بيكنج بودر وملح بذلك نكون قد تخلصنا من أي تكتلات محتملة.

يُمزج الزبدة السائلة واللبن في وعاء حيث يتم الخلط جيدا

يُمزج المزيج السابق (الزبدة واللبن) مع مزيج البيض والسكر والزيت ويُحرّك حتى يتجانس تمامًا.

أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى المزيج السائل، حيث نقوم بتقليبه جيدا حتى يختلط جيدا

تحضير صينية مناسبة ثم نضع السمن أو زيت كما نضع ايضا رشة دقيق

ضعي الصينية على الرف الأوسط للفرن و اخبزي خليط الكيك، بافتراض أن الفرن مسخن مسبقًا إلى 180 درجة.

بمجرد اكتمال الخبز، اترك الكيكة لتبرد تمامًا قبل تقطيع أو إضافة أي شيء تختاره.

أسرار نجاح الكيك

يجب أن تكون المكونات مثل البيض والزبدة والزبادي في درجة حرارة الغرفة.

قبل أن تبدأ في صنع الكعكة ، تأكد من تسخين الفرن لدرجة الحرارة المناسبة ؛ وإلا فإن الكعكة سوف تنهار.