فوائد لبان الذكر للجسم حبة واحدة نسف دهون البطن والكرش، لبان الذكر قديماً كان من أشهر المواد التي يتم استخدامها في الوصفات الطبية لعلاج العديد من الأمراض، وبمرور الزمن تعددت استخداماته فمثلاً أصبح لبان ألذكر يستخدم في وصفات التجميل الطبيعية، وفي بعض البلدان يعتبر لبان الذكر مادة أساسية تدخل في تصنيع البخور لاستنشاقه، ولكن الذي يجهله الكثيرون أنه من أكثر المواد التي تساعد على فقدان الوزن والتخسيس.

يعتبر فقدان الوزن من مشاكل تراكم الدهون في أجزاء مختلفة من الجسم ومن الطرق الفعالة للمساعدة في إنقاص الوزن خلال أسبوع، حيث يساعد على حرق الدهون المتراكمة في مناطق مثل البطن والأرداف الذي يحتوي على: قيمة غذائية كبيرة يستفيد منه الجسم ويساعد على زيادة معدل حرق الدهون.

فوائد لبان الذكر للجسم

لبان الذكر يساعد على تحسين عمل الغدة الدرقية التي تعتبر سبب أساسي في حرق دهون الجسم، لذلك يعتبر سبب في التخسيس وفقدان الوزن.

لبان الذكر من العناصر القليلة الموجودة في الطبيعة التي لا تحتوي على أي سعرات حرارية.

من فوائد شرب منقوع لبان الذكر أنه يزيد من حرق الدهون المتراكمة داخل الجسم، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بسهولة.

المواظبة على شرب منقوع لبان الذكر يساعد الجسم على التخلص من كل السموم المتراكمة أو التي سبق تخزينها في الجسم.

لبان الذكر للتخسيس

يوجد الكثير من الوصفات التي يتم استخدام لبان الذكر فيها للتخسيس وفقدان الوزن ومنها ما يلي:

يتم غلي ملعقتين من لبان الذكر مع كوب مياه كامل وتركه لمدة خمس دقائق على النار.

يتم وضع هذا الخليط في وعاء فارغ وتركه لمدة ١٢ ساعة كاملين حتى تلاحظين تحول اللون إلى اللون الأبيض.

يتم تصفية هذا الخليط وتناوله كل صباح على الريق.

الآثار الجانبية لاستخدام اللبان الذكر