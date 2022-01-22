طريقة تحضير مشروب السحلب بالنشا مثل الأنواع الجاهزة بطعم سيبهركم

طريقة تحضير مشروب السحلب بالنشا مثل الأنواع الجاهزة التي تباع في المحلات، يلجأ الجميع إلى شراء بودرة السحلب من الخارج بكثرة في الشتاء وينفقون أموالاً كثيرة عليه، وهذه الطريقة يتم تحضيرها في المنزل باستخدام النشا بخطوات سهلة وبسيطة جداً معظم الناس تغفل عنها، ونظراً لأهمية هذا المشروب الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم مما يعطي شعور الإحساس بالتدفئة، سوف نقدم لكم مكونات عمل مشروب السحلب وطريقة عملها ببساطة من خلال موقع ثقفني.

مكونات عمل مشروب السحلب بالنشا

مكونات عمل مشروب السحلب بالنشا من المكونات السهلة والبسيطة التي سوف نجدها بكثرة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٤ أكواب من الحليب السائل.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

قرفة مطحونة على حسب الرغبة.

٢ ملعقة صغيرة من ماء الورد.

فستق حلبي مطحون على حسب الرغبة.

طريقة الإعداد والتحضير

تلجأ الكثير من الناس إلى شراء البودرة الجاهزة ولا يفكرون إعدادها في المنزل فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير هذا المشروب بالنشا وهي كما يلي:-

نضع النشا ونصف كوب من الحليب في وعاء صغير ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بتسخين كمية اللبن المتبقية في وعاء آخر على النار مع إضافة السكر والفانيليا ونترك الخليط حتى يغلي. بعد ذلك نسكب خليط النشا والحليب على خليط الحليب والفانيليا ونتركهم على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة ١٠ دقائق حتى يتجانس الخليط. نضيف أيضاً ماء الورد ونحرك قليلاً ثم نسكب الخليط ساخناً في أكواب التقديم. ثم نزين الوجه برشه من القرفة والفستق الحلبي المطحون ثم نقدمه.

طريقة تحضير مشروب السحلب بدون حليب

تعد طريقة تحضير مشروب السحلب بدون حليب من الطرق التي يفضلها من لا يحب اللبن وهي كالتالي:-

3 ملاعق كبيرة سحلب.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة ونصف سكر.

ماء زهر ( ملعقة كبيرة ).

الطريقة