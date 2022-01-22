بدون حناء أو اكسجين.. وصفة الفازلين للقضاء على الشيب نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

وصفة الفازلين للقضاء على الشيب، من أهم الطرق التي من الممكن أن تستعين بها مختلف الفتيات للتخلص تماما من أي أثر من آثار الشيب والتي قد تعني منها بعض السيدات وقد فشلت الصبغات الكيميائية في الاحتفاظ بجمال ورونق الشعر بعد صبغه لذا فالكثير من السيدات تبحثن عن الطريقة المثلى والتي من خلالها من الممكن أن نتخلص تماما من الشعر الأبيض وفي أقل وقت ممكن، حيث تعد الوصفة الطبيعية من الفازلين لها رائع الأثر على الشعر وفيما يأتي أهم المعلومات عن الوصفة والطريقة المتبعة لتحضير وتطبيق الوصفة.

وصفة الفازلين للقضاء على الشيب

من أفضل الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم تطبيقها على الشعر للتخلص تماما من الشيب تلك الطريقة المتميزة والتي نقوم فيها بالمزج ما بين الفازلين مع مكونات طبيعية أخرى لها القدرة على الصبغ الجيد للشعر من دون أن تكون هناك أي أعراض جانبية على الشعر، لذا فوصفة الفازلين تعد هي الوصفة الأكثر تميز والتي من خلالها من الممكن أن يتم التطبيق لمكونات لها أثر إيجابي ليس فقط على لون الشعر وإنما أيضا على نمو الشعر، وقوته ونعومته ولمعانه، والمكونات تكون على هذا النحو الآتي الشعر من الممكن التخلص من الشيب الذي قد يعتريه من خلال خلط المكونات التالية:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الحنة.

ملعقة من القهوة.

معلقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت السمسم.

طريقة التحضير