فكرة جهنمية لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

سلق الكرنب بدون ماء من أهم الطرق التي من خلالها من الممكن إنجاز تلك المهمة المطبخية والتي تعد من المهمات المطبخية الضرورية والتي تيسر كثيرا من عمل وجبة المحشي ومن الممكن أن تقوم ربة المنزل بعمل المحشي بمنتهى السهولة ومن خلال ما يلي نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل طريقة من الممكن أن يتم من خلالها السلق للكرنب بمنتهى السهولة حيث تعتبر وصفة الكرنب من الوصفات الشعبية والتي تحتاج كل ربة بيت أن تقم بإنجازها سريعا وفي أثقل وقت ممكن، وتلك الطريقة في السلق للورق تعد أهم الطرق وأسرعها للحصول على الورق جاهز تماما للاستخدام.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

من الممكن لكل ربات البيوت أن تعتمدن على تلك الطريقة المتميزة والتي من الممكن من خلالها أن يتم السلق للكرنب ومن دون الاستعمال لمكون الماء والذي يعد من أهم المكونات التي من الممكن الاعتماد عليها لسلق الورق بالطريقة التقليدية، ومن خلال ما يلي نوضح الكيفية التي من الممكن عن طريقها السلق لورق الكرنب بكل سهولة ومن دون الماء.

خطوات لسلق ورق الكرنب من دون الماء

من أهم الخطوات التي من الممكن تباعها لسلق الكرنب ما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال إحضار سطح مستوي يتم تقطيع الكرنب عليه.

توضع الكرنبة في وضع مقلوب وهذا بعد الإزالة للرأس تماما.

بعد أن يتم التقطيع للورق لمربعات متناسقة في الحجم يتم وضعها في وعاء ملائم بعد أن يتم تفكيكها.

بعد تفكيك الورق يتم اختيار كيس حراري بحجم ملائم.

الخطوة التالية تكون من خلال وضع الورق بكمية متوسطة في الكيس الحراري.

يوضع الكيس في داخل الميكرو ويف.

السلق يتم في خلال ثلاث دقائق.

بعد ذلك يتم تقليب الورق بداخل الكبيس وإعادة إدخاله للميكر ويف لإكمال السلق.

من الممكن أن توضع كل الكرنبة بالكامل بالكيس الحراري إن كان الحجم للفرن يسمح بذلك.