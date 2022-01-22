هتبقي زي الزبدة.. تسوية اللحوم والكوارع بدون حلة ضغط في ربع ساعة مهما كانت صلبة

تسوية اللحوم والكوارع بدون حلة ضغط أكثر أنواع الأغذية والتي لها بعض العيوب من حيث الطهي أي أن الطهي الخاص بها يستهلك الوقت الطويل وهذ ما يدعو مختلف ربات البيوت إلى أن تبحثن عن أفضل الطرق التي من خلالها يمكنهن تسوية اللحم بالطريقة الصحيحة حيث تعتبر طريقة التسوية السليمة والصحية هي التي لا تستهلك الوقت الطويل على النار حيث تعد التسوية للحم بالنار العالية لفترة طويلة يعمل على إفقادها الكثير من خصائصها وفوائدها ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن طريقة تعد بسيطة ومميزة وأكثر مثالية للحصول على أفضل نوع لحم مسوى بأفضل طريقة ودون أن يكون هناك حاجة لطول بقاء اللحم على النار.

تسوية اللحوم والكوارع بدون حلة ضغط

التسوية بشكل جيد وبمذاق رائع لكل أنواع اللحوم والكوارع من الممكن أن تتم بأكثر من طريقة ولكن ما سنقوم بعرضه من خطوات ومكونات لأفضل تسوية للحم تغني عن استعمال أي طريقة أخرى حيث تعتبر وصفات اللحم من أكثر وصفات الأطعمة التي تتخذ وقت طويل على النار ومن خلال الاستعانة بمكون بسيط في المنزل من الممكن أن يتم إنضاج اللحم في وقت قصير حيث يعد السكر قوي في الإضعاف لنسيج اللحم وإضعاف كمية الألياف التي تتواجد بأي نوع لحم أو كوارع.

طريقة تسوية اللحوم والكوارع

من الممكن أن نقوم بالتسوية للحم بالطريقة التي نحتاج فيها للمكونات القادمة:

اللحم المطلوب طهيه.

بهارات اللحم.

ربع ملعقة فلفل أبيض.

ورق لورا وحبهان.

مستكة وعود قرفة.

ماء مغلي.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من السكر.

بصل وجزر وكرفس وكرات.

طريقة التحضير