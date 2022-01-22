نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجعلي الشفتين سوداء وجميلة في 5 دقائق للحصول على الشفاه الوردية طبيعيًا في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أفضل مقشر للشفاه لأن الشفاه الوردية الصحية من أبرز مظاهر جمال المرأة، تشققات أو جفاف أو تصبغ. تتعرض الشفتان للعديد من العوامل فهذه العوامل تجعلهما ضعيفتين وأغمق لونهما فضلًا عن تعرضهما للشقوق والجروح نتيجة الجفاف الشديد وهناك عدة عوامل يمكن أن تسبب هذه الحالة أبرزها سوء التغذية واستمرار لعق الشفاه وإهمال العناية بها، يرطب ويقشر ولو مرة واحدة أسبوعيا.

أول شيء يجب عليك فعله هو الابتعاد عن العادات السيئة مثل قضم شفتيك وتقشير بشرتك أو لعق شفتيك كثيرًا لأنه على عكس ما قد تعتقده ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الجفاف، استخدمي أحمر شفاه جيدًا للمحافظة عليه وضعي واقيًا من الشمس على شفتيك واشربي كمية كافية من الماء يوميًا، وحافظي على رطوبة جسمك وتناولي نظامًا غذائيًا متوازنًا وغنيًا بالعناصر الغذائية وقومي بترطيبها بزبدة الكاكاو وقشريها من خلالها.

سكراب الشفايف بالقرفة

تتميز القرفة بقدرتها الممتازة على تجديد الخلايا الداخلية في أجسامنا وخاصة تجديد خلايا الجلد على الوجه والشفتين وهو ما قد يفسر سبب دخولها في العديد من مكونات العناية بالبشرة والشفاه، يمكنك عمل مقشر طبيعي للشفاه عن طريق خلط نصف ملعقة صغيرة من القرفة ونصف ملعقة صغيرة من السكر، ثم إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي وبعد التقليب، استخدمي هذا المقشر بأطراف أصابعك لفرك شفتيك بحركات دائرية لطيفة، ثم استخدمي منشفة ورقية ناعمة لإزالة بقايا المقشر على الشفاه واستمتع بشفاه وردية وصحية ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

مقشر الشفايف بالعسل والسكر والليمون

يعتبر مقشر العسل والسكر والليمون من أفضل عشرة مقشرات للشفاه ويمكن العثور على جميع مكوناته في كل منز لذلك يمكنك تطبيقه بسهولة وبدون أعباء مالية، افركيهم جميعًا بملعقة كبيرة من عصير الليمون والسكر والعسل الأبيض لمدة دقيقتين، ثم اشطفي شفتيك بالماء الدافئ وجففيهم ورطبيهم بلسم الشفاه المناسب، في هذه الحالة يمكن استخدام العسل لترطيب الشفاه، يمكن لهذا المقشر أن يقشر الشفاه ويفتح لونها، بالإضافة إلى أنه يمكنك الحصول على لون وردي جميل يضيف جمالاً ونضارة وجاذبية لوجهك.

سكراب الفازلين

يشتهر الفازلين بقدراته القوية على الترطيب والتقشير لاحتوائه على العديد من الزيوت الطبيعية بالإضافة إلى الشمع الطبي والجلسرين، لذلك يتم استخدامه كمقشر للشفاه لجعله من أفضل عشرة مقشرات للشفاه، فقط امزجي ملعقة كبيرة من الفازلين مع بضع قطرات من زيت الخروع، ثم ضعي الخليط على شفتيك لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ، ثم جففيه ورطبيه.

سكراب للشفايف بالسكر البني

اخلطي ملعقتين صغيرتين من السكر البني مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، ضعي المقشر على الشفاه ودلكي بحركات دائرية، ثم قومي بإزالة المقشر بمنشفة صغيرة للحفاظ على بعض الزيت على الشفاه، يرطب العسل ويخفف الالتهابات ويزيل السكر الخلايا الميتة وزيت اللوز الحلو يرطب ويخفف الشفاه بعمق للحصول على اللون الذي تريده.