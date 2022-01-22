اخلطي بذور الكتان مع النشا اقوي كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن يجعله مسبسب حرير من أول مرة

الشعر الذي يكون له ملمس خشن ‏يرهق صاحبه كثيرا لانه يحتاج إلى عناية فائقة مختلفة عن الشعر الناعم لذلك لابد من الاهتمام به وعند الاهتمام بهذا الشعر سيكون له مظهر جميل مختلف ‏أنا لو العديد من المميزات مثل لانه يكون قوي ولا يتعرض للتساقط أو التقصف ‏تكون اكثر قوة في مواجهة الصبغة و المكونات الصناعيز التي يتم وضعها على الشعر ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها التعامل مع الشعر الخشن وتنعيم الشعر بشكل عميق وهذه الطريقة هي طريقة استخدام بذور الكتان مع النشا للحصول على خليط يساعد على تنعيم الشعر ‏سنتحدث عن طريقة إعداد هذا خلي بالتفصيل وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الخليط.

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مكونات إعداد خلطة بذور الكتان والنشا

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بذور الكتان على العديد من الفيتامينات المهمة للشعر مثل اوميجا ثري والعديد من الفيتامينات الأخرى لذلك فهي فعلا جدا في علاج العديد من مشاكل الشعر كما أنها تحمي فروة الرأس من جميع المشاكل وتحميها من التعرض للشمس و تقوم بترطيب الأطراف ‏‏هل هذه الفقرة سنتحدث ‏المكونات التي نحتاج إلى إضافتها إلى بذور الكتان حتى نحصل على خليط يعمل على تنعيم الشعر وهذه المكونات هي:

ملعقة صغيرة من النشا.

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‏ أربع ملاعق من الجيل الخاص ببذور الكتان.

ملعقة من زيت جوز الهند.

كبسولة فيتامين هـ .

ملعقة من جيل الصبار.

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طريقة إعداد خلطة بذور الكتان لتنعيم الشعر

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ما يلي سنذكر الخطوات المهمة في إعداد خلطة بدور الكتان:

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