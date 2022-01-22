إعملي كيكة الجلاش حلو وحادق بأسهل طريقة وأقل مكونات

كيكة الجلاش من الأنواع المبتكرة التي ذات مذاق رائع مختلف، وهو سهلة التحضير لا تستغرق وقت في تجهيزها بالإضافة إلى أن و مكوناتها متوفرة في كل بيت، اليوم سوف نتناول طريقة عمل كيكة الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة للغاية.

مكونات ومقادير كيكة الجلاش:

لفة جلاش .

ربع كوب سكر.

2 علبة زبادى.

3 بيضات.

فانيليا.

بكينج باودر.

1 حبة ليمون.

نصف كوب زيت.

طريقة تحضير كيكة الجلاش :

نقوم بخفق السكر مع الزبادى والبيض والفانيليا والزيت والبيكينج بودر معاً حتى تتجانس سوياً. نقوم بإحضار الصينية وندهنها زيت ورشة دقيق. نحضر لفة الجلاش ونكرمشها بالورقة كل واحدة لوحدها ونضعها فى الصينية. ونكرر هذة الخطوة حتى تنتهي لفة الجلاش ونرتبهم جانباً إلى جنب فى الصينية. نسكب الخليط السابق على الجلاش في الصينية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تكتمل نضجها ثم نشعل الشواية لمدة 5 دقائق حتى تحصل على اللون الذهبي. نلاحظ انها لا تستغرق وقت في التسوية فيجب ان نتابعها حيث لا يزيد وجودها في الفرن من 20/30 دقيقة. وفور خروجها نسكب عليها شربات الحلوى ويلزم ان يكون بارد وليس ساخن.

مكونات عمل الشربات:

كوب سكر.

ليمونة.

ملعقة فانيليا.

كوب ماء.

طريقة التحضير:

في وعاء على نار متوسطة نقوم بوضع السكر والماء ونقلب. ثم بعد أن يذوب السكر وتغلي الماء نضيف الفانيليا و عصير. الليمون. وعند الحصول على القوام المطلوب نطفئ النار ونتركة حتى يبرد تماماً.

مكونات عمل صينية الجلاش الحادق :

لفة جلاش.

2 ملعقة زبدة.

4 بيضات.

2 طماطم.

نصف كوب حليب.

زيتون متقطع.

سجق متقطع شرائح.

3 فلفل أخضر.

ملح.

فلفل أسمر.

طريقة عمل صينية الجلاش الحادق: