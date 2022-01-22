نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع وأرخص وابسط علاج لفطريات القدمين يمكن أن تتخيله جربه وادعي لي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطريات الأظافر مرض شائع يبدأ ببقعة بيضاء أو صفراء تحت طرف الظفر ثم يتطور إلى تغيرات في لون الظفر وسمكه مما يؤدي إلى حواف متكسرة وربما يؤثر على أظافر متعددة، كانت هناك الكثير من المناقشات حول استخدام الخل لعلاج فطريات الأظافر مؤخرًا فما مدى موثوقيه هذه المحادثات وفيما يلي التفاصيل.

يصاب بعض الأشخاص بالفطر في حمامات السباحة عند استخدام مناشف الشخص المصاب وفي غرف تبديل الملابس ومن المرجح أن تصاب بفطر أظافر القدم عندما تتعرق قدميك كثيرًا أو غالبًا ما تكون مبتلة.

علاج فطريات الأظافر بالخل

نعم ، في هذا الصدد يعتبر علاج فطريات القدم بالخل علاجًا منزليًا فعالاً لأن الخل سائل يتكون من حمض الأسيتيك والماء ويتكون من أي مصدر كربوهيدرات قابل للتخمير مثل العنب والتفاح، الخصائص الحمضية للخل تعطيه نشاطًا مضادًا للفطريات لقد وجد أن النشاط المضاد للفطريات في الخل أقوى من المواد الحافظة الأخرى، يمكن أن يبطئ الخل نمو أنواع معينة من فطريات القدم وقد وجد أيضًا أنه بمرور الوقت والاستخدام المتكرر يمكن أن يساعد الخل في التخلص من التهابات الأظافر الفطرية على الرغم من عدم وجود دليل سريري محدد على أن الخل يمكن أن يعمل.

الخل لعلاج الفطريات

بعد معرفة إمكانية استخدام الخل في علاج فطريات الأظافر دعونا نتعلم كيفية استخدام الخل لأن الخل يعالج فطريات الأظافر وفقًا للخطوات التالية:

اخلطي كوبًا واحدًا من الخل مع 3 أكواب من الماء الدافئ لتحضير محلول الخل المخفف بالماء.

ضع المحلول في وعاء مسطح يمكن لقدميك أو يديك حمله.

ثم دع القدمين أو اليدين الملطختين بفطريات أظافر القدم تقف لمدة 20 دقيقة.

ثم قم بزيادة وقت النقع تدريجيًا.

ثم اغسل يديك أو قدميك وجففهما.

يستغرق العلاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو أكثر لرؤية النتائج.

الآثار الجانبية لعلاج فطريات الأظافر بالخل

بسبب خصائص الخل الحمضية قد يسبب استخدام الخل تهيج الجلد واحمراره، لذا ينصح بالاتي:

تقليل مدة نقع الأظافر لـ 10 دقائق أو تخفيف المحلول مع المزيد من الماء لتجنب هذه المشكلة.

تقليل عدد مرات النقع إلى 3 مرات أسبوعيًا.

علاج فطريات الأظافر بالثوم

يعد الثوم من أبرز العلاجات الفعالة في القضاء على فطريات الأظافر، ويتم ذلك بوضع مهروس الثوم على الظفر المصاب لمدة 30 دقيقة.

علاج الفطريات بصودا الخبز

تحتوي صودا الخبز أو صودا الخبز على خصائص تقتل الفطريات المسببة للعدوى، أضف صودا الخبز إلى الماء وانقع قدميك لعلاج أظافر أصابع القدم المصابة، يمكنك أيضًا صنع عجينة من صودا الخبز مع القليل من الماء وتطبيقها مباشرة على أظافرك، اترك العجينة على المنطقة المصابة لمدة 10-20 دقيقة، ثم اشطفها بالماء الفاتر وجفف قدميك جيدًا بمنشفة أو انثر صودا الخبز على قدميك أو حذائك / جواربك كمسحوق للقدم.