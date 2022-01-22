نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليه كل يوم.. البوريك التركي باللحمة المفرومة مثل المطاعم لذيذ جدا ومقرمش وشكله آخر شياكه في المقال التالي
من اشهر الأكلات التركية التي انتشرت لدينا كثيرا في الدول العربية هو البوريك التركي وهو يتكون من اللحم المفروم وبعض المكونات الأخرى ويشبه أكله موجودة لدينا وهي الجلاش باللحم المفروم وهي لذيذة جدا ويحب العديد من الناس تناولها خصوصا في شهر رمضان على مائدة الإفطار وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذه الوصفة لذيذة والمكونات التي نحتاج إليها و تفاصيل خطوات العمل.
مكونات إعداد البوريك التركي
من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الوصفة وهذه الوصفة تنقسم إلى قسمين المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد العجين والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الحشو ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن كلا المكونات و أولا سنتحدث عن مكونات صوص العجينة الخاص وهي:
- ملعقة كبيرة من الطحين.
- كوب كبير من الحليب السائل.
- بيضتين ½ كوب كبير من الزيت.
- 1\2 كوب كبير من السمنة.
فيما يلي سنتحدث عن مكونات حشوة اليوريك:
- 1\2 كيلو من اللحم المفروم الذي لا يحتوي على الكثير من الدهون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل.
- ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- ملعقة كبيرة من الزيت بصلة مفرومة.
طريقة إعداد اليوريك التركي
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد اليوريك التركي:
- نحضر طاسة مناسبة كبيرة نضع هذه اتصل على النار ونضع فيها ملعقة كبيرة من الزيت بعد ذلك نضع داخل زيت البصل المفروم نترك البصل تقريبا لمدة 5 دقائق حتى يصبح ذهبيًا.
- بعد ذلك نضيف اللحم المفروم ونستمر في التحريك مع البصل ثم نضيف الفلفل الأسود وجوز الطيب والملح ونستمر في التحريك مرة أخرى.
- بعد ذلك نترك هذا ونبدأ في تحضير ورق الجلاش.
- نصع عليه أولا الصوص الذي تحدثنا عنه في فقرة المكونات بعد ذلك نضع في حشوة اللحمة المفرومة التي تحتوي على البصل واللحم المفروم والتوابل ونبدأ في إغلاق الأوراق بشكل دقيق بعد ذلك نفعل ذلك مع جميع الأوراق الموجودة لدينا حتى ينتهي الحشو تمامًا.
- نضع قطع اليوريك داخل صينية كبيرة ونضع هذه الصينية داخل الفرن يفضل أن نضع بعض البيض المخفوق على الصينية من الأعلى ونقوم بها حتى تصبح ذهبية بشكل اسرع نضعها داخل الفرن لمدة دقيقتين تقريبا بعد ذلك تكون جاهزة للتقديم.
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