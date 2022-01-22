خلطه فتاكه للقضاء على دهون البوتجاز المتراكمة نهائيا بطريقة إقتصادية و أمنه

بعد التعرف معا على خلطتنا اليوم سوف تقوم كل السيدات وربات البيوت تنظيف البوتاجاز يوميا بعدما كان تنظيفه يعتبر عبء ثقيل لما به من أوساخ ملتصقة لا يمكن إزالتها حتى مع الغسيل والتنظيف المستمر وخاصة الفرن وعيون البوتاجاز التي تعاني جميع الامهات من تنظيفها .

مكونات وصفة تنظيف البوتاجاز

ماء دافئ.

بيكينج صودا.

سائل تنظيف البوتجاز أو الأطباق ينصح باختيار سائل قوي.

خل ابيض.

قفازات.

بخاخة.

طبق عميق.

خطوات غسل أجزاء البوتجاز

يتم مزج جميع المكونات السابقة ووضعها فى البخاخ وارتداء القفازات والبدء في تنظيف عيون البوتجاز.

توضع العيون المفككة والحوامل فى الخليط السابق لمدة نصف ساعة ثم تغسل بقطعة سلك خشنة والأوساخ سوف تختفي بسهولة.

تجفف الحوامل والعيون وتترك جانبا حتى تجف من الداخل قبل تركيبها.

فرن البوتجاز

يتم فك باب الفرن ورش الخليط عليو وتركه لمدة ساعة ثم غسله بسلك ناعم حتى لا يخدش الزجاج ثم يشطف بماء به كلور.

يرش الخليط بالبخاخ داخل الفرن ويغسل بسلك ناعم ويجفف بقطعة اسفنج ولا يغلق باب الفرن حتى تجف تماما.

أرفف الفرن تنقع فى السائل السابق لمدة ساعة وتغسل بقطعة سلك خشنة اغسليهم وقومى بتجفيف الباب والارفف وستحصلين على فرن جديد.

سطح البوتجاز