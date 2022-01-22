كيك الحلة على البوتاجاز ضاع عمرنا وأحنا نعملها في صنية هشه إسفنجية وعالية

كيكة البدلة بدون فرن أو كعكة الغاز هي اسم كعكة بسيطة وخفيفة الوزن لا تحتاج إلى خبز في الفرن يمكنك تحضيرها بأقل الاحتمالات على عكس خيالك فهذه الكيكة غاية في الروعة هشه والنتيجة تضاهي أي كيكة اعددها من قبل.اليوم نزودك بكيفية عمل كيكة على الموقد باستخدام الشوكولاتة من مطبخ موقع ثقفني، إذا كان هناك مكونات بالفرن يمكنك تحضير كيكة لعائلتك في الصيف لا يمكن استخدامها.

تعتبر الكيك من الحلويات المشهورة في العالم والتي تساعد على جلب البهجة لكثير من الناس نظرا لمذاقها اللذيذ وإمكانية استخدامها في مناسبات عديدة مثل أعياد الميلاد، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تحضيرها بالعديد من الأشكال المختلفة. المكونات، مثل الشوكولاتة والفواكه والفانيليا يمكن تحضيرها في الفرن أو فوق الغاز باستخدام قالب أو مقلاة وفي هذه المقالة سنوضح لك كيفية صنع كعكة في مقلاة.

طريقة عمل كيك في حلة على البوتجاز

مقادير الكيك تتكون من: 2 كوب دقيق، 1/2 كوب كاكاو، م ك بيكنج باودر، م ص فانيليا، رشة ملح، تخلط كل المكونات الجافة معاً وتنخل وتُترك جانباً، 3 حبات بيض بحرارة الغرفة، 1/2 كوب زيت، كوب سكر، كوب حليب.

تحضير كيك على البوتجاز بدون فرن

صب الخليط السائل في المكونات الجافة واستخدم ملعقة للتحريك برفق من الأسفل إلى الأعلى. بعد أن يصبح الخليط متجانسًا، اسكبه في قالب كعك مدهون بالزبدة ودقيق.

في قدر أكبر من القالب نضع لترًا من الماء المغلي في قالب الكيك.

غطي الوعاء بمنشفة نظيفة ثم غطي الوعاء.

اتركيها على نار متوسطة منخفضة لمدة 50 دقيقة حتى تصبح طرية.

ارفعي وقدمي بالحنينة والشفتين.

يمكنك قلبه على طبق أو تزيينه بالشوكولاتة ومعجون البندق حسب الحاجة.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

مقادير عمل الكيك الاسفنجية تتكون من: 2 كوب من الدقيق، كوب ونصف من السكر، 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، نصف ملعقة صغيرة من الملح، كوب وربع من الحليب، كوب إلا ربع من الزبدة، ملعقة صغيرة من الفانيليا، 3 بيضات.

تحضير الكيكة الإسفنجية