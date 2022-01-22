احذروا غسل الكبدة قبل طبخها قد يسبب وفاتك وإليكم الطريقة الصحيحة

الكبدة غذاء شعبي ومفيد لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والبروتينات بالإضافة إلى الحديد، لأنه من أكثر الأطعمة الغنية بالحديد يوصي بها لمرضى فقر الدم ونقص الحديد في الدم، لكنه غذاء شائع، دائما نرتكب أخطاء قبل طهي الكبدة مما يجعله مليئا بالبكتيريا الضارة ويمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي، في الأسطر القليلة القادمة سوف نتعلم الطريقة الصحيحة لتنظيف الكبدة.

تعتقد الكثير من ربات البيوت أنه يجب غسل الكبد بالماء قبل الطهي، لكنهن لا يعرفن الضرر الذي يلحق بالكبدة، لأن غسل الكبدة بالماء قبل الطهي لن يفقد الكثير من الخلايا فحسب، بل يتلف أيضًا الكثير من الخلايا في الكبد، قيمتها الغذائية وتساعد على تكوين بكتيريا ضارة بشكل أسرع ويمكن أن تؤدي إلى العديد من المضاعفات مثل:

ألم شديد في الجهاز الهضمي.

القيء.

غثيان.

إسهال.

حمى.

في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي إلى تسمم غذائي يتطلب التدخل الطبي.

لا يجب غسل الكبدة قبل الطهي، ولكن بعد معرفة ضرر غسلها بالماء، يرغب الكثير من الناس في معرفة الطريقة الصحيحة لتنظيف الكبدة.

جففي الكبدة بمنشفة المطبخ.

اعصري الليمون فوق الكبدة.

رشي الكبدة بملح البحر والفلفل الأسود قبل الطهي للتأكد من تطهير الكبد جيدًا.

خطورة غسل الكبدة بالماء قبل الطهي