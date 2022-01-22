اصبغي حواجبك في المنزل بالقرنفل وزيت الزيتون بديل الصبغات الكيميائية

صبغ الحواجب بالقرنفل، القرنفل هو أحد أنواع النباتات الطبية التي تحتوى على كثير من الفوائد والاستخدامات سواء كان بشكلها الحالي أو باستخلاص المواد والزيوت منها، فالقرنفل لا يستخدم في بعض وصفات العناية بالشعر فقط ولكن يستخدم أيضاً في علاج بعض الأمراض الجلدية، حيث يحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن كما أنه يستخدم في تسكين ألم الأسنان وذلك لتأثيره على عصب الأسنان نفسه، ومن ناحية أخرى يستخدم في وصفات المطبخ المختلفة وذلك لما يحتويه القرنفل من رائحة ذكية وجذابة وطعم لذيذ، القرنفل بشكل عام والمطحون خاصة يعمل على تقوية بوصيلات الشعر ومن ثم ملأ الفراغات في الشعر وفي الحواجب وكذلك تلوينهم، تتضاعف فوائد القرنفل عند استخدامه مع زيت الزيتون لذلك نقدم لكم اليوم وصفة القرنفل مع زيت الزيتون لصبغ الحواجب.

صبغ الحواجب منزلياً بالقرنفل وزيت الزيتون

صبغ الحواجب في المنزل تشكل الأمان التام لشعر الحاجب، وذلك بعيداً عن صالونات التجميل وعن الصبغات الكيميائية التي قد تحتوي على مواد ضارة بالشعر، مما تسبب تلفه وتساقطه، فالمكونات الطبيعية الأكثر أماناً ومرضية للشخص، تعطيه اللون المفضل المراد الحصول عليه مما تجعل الفتاة أكثر انجذاباً، فهناك العديد من المكونات الطبيعية الموجودة في مطبخك تساعد في صبغ الحواجب باللون البني الفاتح والغامق، مثل القهوة، الكاكاو، الكركم، والقرنفل، الحناء وهي الأكثر شيوعاً للصبغة سواء للشعر أو للحواجب، فكلاهما أمنين على الشعر بشكل كبير ويعطيان نتيجة سحرية مثل صالون التجميل تماماً، دون أن يسبب أي ضرر للحواجب بل تعطيه اللون المطلوب وتزيد من كثافة شعر الحاجب.

المكونات:

عدد من عيدان القرنفل.

كمية صغيرة من زيت الزيتون تساوي فنجان صغير.

طريقة التحضير والاستخدام

تحميص عيدان القرنفل جيداً حتى نتخلص من كل كمية الماء الرطبة.

طحن العيدان حتى تصبح على شكل بودر ناعم جداً.

يتم وضع البودر في طبق صغير ثم يتم وضع زيت الزيتون برفق وتدريجياً مع التقليب الجيد حتى تمتزج جميع المكونات ويصبح الخليط كريمي.

ثم يتم غسل الوجه وتنشيفه جيداً، ثم باستخدام ماسكارا قديمة أو عود من سلاكات الأذن وقم بتطبيق كمية من الخليط على الحواجب.

يتم تركها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة حتى نحصل على اللون المراد ثم يتم الغسل جيداً بالماء الدافئ أو الماء والصابون للتخلص من أي بقايا.

بعد ذلك يتم التنشيف بلطف ثم وضع مرطب في حالات الاحمرار وغيره.

يفضل تكرار تلك الوصفة مرة أسبوعياً على الأقل للحصول على نتيجة أفضل وأكثر ثباتاً، أفضل من صبغات صالون التجميل.

صبغ الحواجب بالقهوة