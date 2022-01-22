5 أسباب صحية تدفعك لتناول زيت الزيتون على الريق صباحاً

يستخدم معظمنا زيت الزيتون كزيت صالح للأكل ولكن ما لا يعرفه كثير من الناس هو أن هذا الزيت له فوائد عظيمة لصحة الإنسان، هناك أسباب صحية كثيرة تدفعنا لتناول ملعقة زيت زيتون على معدة فارغة في الصباح وسنراجعها لك في التقرير التالي.

تتنوع فوائد زيت الزيتون إنه عنصر أساسي في حياة سكان حوض البحر الأبيض المتوسط، ويتميز بقيمة غذائية وعلاجية وطبية عالية ولذلك يُعرف بالذهب الأخضر لدول البحر الأبيض المتوسط.

فوائد شرب زيت الزيتون على الريق

منظف ​​طبيعي للبشرة بالإضافة إلى كونه مكونًا أساسيًا في العديد من مستحضرات التجميل فإن زيت الزيتون مفيد أيضًا للبشرة كجزء من نظام غذائي يومي لأنه يمكن أن يقلل الاحمرار والتورم يمكن أن يؤدي استهلاك زيت الزيتون كل يوم أيضًا إلى الحفاظ على الوجه خاليًا من التجاعيد، كما أنه يحتوي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا والتي يمكن استخدامها كمنظف طبيعي للبشرة.

الحفاظ على الذاكرة: الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون يساعد على إزالة اللوحيات المتراكمة في خلايا الدماغ وقد تسبب اللوحيات مرض الزهايمر وهو أكثر الأمراض العقلية شيوعا في العالم يتمتع الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون بانتظام كل يوم بذاكرة أفضل من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الدسم.

فوائد تناول زيت الزيتون على معدة فارغة

تقليل الالتهابات في الجسم إن اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون والأطعمة الأخرى الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يقلل الالتهاب في الجسم مما يساعد على منع أو علاج العديد من الأمراض الجلدية التي تسببها الالتهابات.

صحة الأمعاء: يمكن لبعض أنواع البكتيريا التي تعيش في المعدة أن تسبب القرحة لذلك ثبت أن زيت الزيتون يحارب البكتيريا الضارة وبعضها مقاوم للمضادات الحيوية لذلك فإن 30 جرامًا فقط من زيت الزيتون البكر يوميًا يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة في 14 يومًا.

فقدان الوزن أظهرت العديد من الدراسات أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الغنية بزيت الزيتون لها تأثير إيجابي على الوزن. شارك أكثر من 180 شخصًا في دراسة استمرت ثلاث سنوات وأظهرت أن تناول زيت الزيتون يمكن أن يساعد في تقليل الوزن.

فوائد زيت الزيتون قبل النوم