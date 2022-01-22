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عمر شويل - جدة طريقة عمل الاكلير بأقل التكاليف وبمكونات سهلة وبسيطة بطعم خرافي - ثقفني
اكلير من الأطباق الحلوة المميزة التي يمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات بسيطة متوفرة في المنزل وهي تشبه طريقة تحضيرها حيث يمكن طهيها على النار حتى تصبح عجينة طرية ثم خبزها في الفرن محشو بالكاسترد، أو قشطة أو كريمة أو قطع فراولة مسكرة مغلية بالسكر والماء ثم تترك لتبرد ويمكن تزيينها بالشوكولاتة مما يضفي عليها مذاقا رائعا وشكلًا جذابًا، وبما أنها تتمتع بطعم مميز من الشوكولاتة والحشوة بالداخل تجعلها رائجة بين الأطفال والكبار، لذلك سوف نقدم لك كيفية صنع إكلير وكل ما عليك فعله هو اتباع الوصفات والخطوات للحصول على طبق حلويات لذيذ وجميل.
مقادير الإكلير
- كوب كبير من الدقيق الأبيض.
- كوب كبير من الماء الفاتر.
- نصف كوب كبير من الزبدة بحرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- رشة من الملح الناعم.
- ملعقة صغيرة من سكر الفانيليا.
- 4 بيضات متوسطة الحجم.
- 3 أكواب من الكاسترد المعد مسبقًا.
- شوكولاتة ذائبة للتزيين.
طريقة تحضير الإكلير
- يُنخل الطحين ثم يُسكب في وعاء عميق ويُترك جانباً لحين الاستخدام.
- نسكب الماء في قدر عميق ثم نضعه على النار ونتركه يغلي ثم نضيف إليه الزيت ونتركه على النار حتى يذوب الزيت ويمتزج مع الماء ثم يضاف السكر وسكر الفانيليا والملح الناعم مع التحريك حتى سكر كامل الذوبان.
- ارفعي القدر عن النار ثم أضيفي الدقيق تدريجيًا مع التحريك جيدًا وبسرعة حتى لا يتكتل الدقيق، واستمري في إضافة الدقيق والتقليب سريعًا حتى تنفد كمية الدقيق ويخلط الدقيق مع المكونات السابقة.
- أعد الدقيق إلى النار ثم أضف البيض تدريجيًا واحدًا تلو الآخر حتى يختلط البيض تمامًا مع المكونات السابقة وتحصل على عجينة ناعمة.
- تُرفع العجينة عن الحرارة ثم توضع في كيس خاص للتزيين ثم تضغط على الكيس لإزالة العجينة عنها بأصابعك، بشكل فريد لخبز الصاج مدهون بالزبدة الطرية، مع ملاحظة الضغط على الكيس الموجود بداخلها ورقة الخبز تذكر ترك مسافة بين الأصابع حتى لا تلتصق ببعضها البعض.
- ضعي صينية الخبز في الفرن على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى يتحول لون الإكلير إلى اللون البني، ثم اتركيه يبرد، ثم افتحي الجانب واملأيه بالكاسترد، أو يمكنك ملؤه بالكريمة أو الفراولة المسكرة.
- توضع أصابع إكلير على رف سلكي ثم تُسكب بالشوكولاتة المذابة وتترك لتتجمد ويمكن وضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.
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