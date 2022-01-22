طريقة عمل الاكلير بأقل التكاليف وبمكونات سهلة وبسيطة بطعم خرافي

اكلير من الأطباق الحلوة المميزة التي يمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات بسيطة متوفرة في المنزل وهي تشبه طريقة تحضيرها حيث يمكن طهيها على النار حتى تصبح عجينة طرية ثم خبزها في الفرن محشو بالكاسترد، أو قشطة أو كريمة أو قطع فراولة مسكرة مغلية بالسكر والماء ثم تترك لتبرد ويمكن تزيينها بالشوكولاتة مما يضفي عليها مذاقا رائعا وشكلًا جذابًا، وبما أنها تتمتع بطعم مميز من الشوكولاتة والحشوة بالداخل تجعلها رائجة بين الأطفال والكبار، لذلك سوف نقدم لك كيفية صنع إكلير وكل ما عليك فعله هو اتباع الوصفات والخطوات للحصول على طبق حلويات لذيذ وجميل.

مقادير الإكلير

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الماء الفاتر.

نصف كوب كبير من الزبدة بحرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

رشة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من سكر الفانيليا.

4 بيضات متوسطة الحجم.

3 أكواب من الكاسترد المعد مسبقًا.

شوكولاتة ذائبة للتزيين.

طريقة تحضير الإكلير