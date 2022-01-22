بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة بكيس خميرة غير شعرك 180 درجة، فرد الشعر الخشن بالخميرة قد تستخدم بعض النساء المواد الكيميائية لفرد شعرهن، ولكن بمرور الوقت ومع الاستخدام المتكرر، يمكن أن يضر ذلك بصحة الشعر. ومع ذلك، هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج ممتازة وآمنة، وفي هذه المقالة سنناقش مزيجًا من تمليس الشعر بالخميرة وكيفية تطبيقه على الشعر.

بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي

قناع فرد الشعر الخشن بالخميرة وزيت الزيتون

زيت الزيتون غني بالمواد المغذية للشعر وعندما يقترن بالخميرة ينتج أفضل النتائج من حيث فرد الشعر وتألقه.

مكونات

ملعقة عسل باللون الأبيض.

ملعقتان صغيرتان خميرة.

2 ملعقة كبيرة. زيت الزيتون البكر الممتاز.

منهجية التطبيق

نمزج زيت الزيتون والخميرة وملعقة عسل في وعاء ونضع المزيج على الشعر لمدة ساعتين ثم نغسله، يجب عمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فرد الشعر الخشن وتنعيمه بالخميرة

قناع الشعر بالخميرة وزيت جوز الهند

للخميرة فوائد عديدة للشعر، منها القدرة على تقوية بصيلات الشعر، وزيادة لمعانه، وتنعيمه، وترطيبه، كما يقدم جوز الهند العديد من الفوائد للشعر أيضًا، وتتمثل العملية في الآتي

مكونات

خميرة، ملعقتان كبيرتان.

اندفاعة من زيت جوز الهند.

منهجية التطبيق

تُمزج الخميرة مع جوز الهند في مقلاة وتُسخن حتى تصل إلى درجة حرارة مريحة، يوضع المزيج على رأس الشعر بالكامل ويترك لمدة نصف ساعة، بعدها يتم غسل الشعر بماء فاتر وشامبو لشعرك.

فرد الشعر بقناع الخميرة والحليب، يحتوي الحليب والخميرة على معادن طبيعية ومغذيات مفيدة للشعر وتساعد على التخلص من التجعد وآثاره اللاحقة. فيما يلي طريقة الوصفة

مكونات

نصف كوب حليب ساخن.

خميرة، ملعقتان كبيرتان.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

منهجية التطبيق

اخلطي ملعقتين من الخميرة بالحليب الدافئ وملعقة كبيرة من العسل، ثم ضعي المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف ودلكيه جيداً، اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر والبلسم أو الشامبو.

فوائد الخميرة الفورية للشعر