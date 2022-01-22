تعرفي علي طريقة صبغ شعرك باللون النحاسي في المنزل بمكونات طبيعية وغير مكلفة

تحلم العديد من السيدات والفتيات بشعر باللون النحاسي لامع غير مجهد، حيث تعبت النساء من كثرة استخدام الصبغات الكيميائية المضرة بالشعر، ومع المدى البعيد تؤدي إلى تساقط الشعر وتلفه، فقد بحث الكثير حول طريقة صبغ الشعر في المنزل باللون النحاسي دون الذهاب إلى الكوافير ومراكز التجميل الشهيرة، والتي تحتاج إلى أموال كثيرة، ولكن أصبح من السهل تغيير لون الشعر للون النحاسي في المنزل بطريق سهلة وبمكونات أمانة تماما على فروة الرأس.

المكونات الصبغة باللون النحاسي

كوب كبير ونصف من الحناء.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع كوب من الخل.

عصير ليمونة.

ماء دافئ.

طريقة إعداد الصبغة باللون النحاسي

نقوم بإحضار الحناء ووضعها في إناء، حيث تحتوي الحناء على معادن كثيرة تعمل على تغذية فروة الرأس، كما تعطى الحناء لونا جذابا الشعر ومع إضافة باقي المكونات تعطي اللون النحاسي.

نضع الكركم مع الحناء ونقلبهم جيدا، الكركم من المواد الطبيعية الغنية بالفيتامينات ويساعد الكركم على إعطاء اللون النحاسي.

نضع الخل والليمون، فهما من الأحماض التي تعمل على تثبيت اللون والتخلص من التقصف.

نقلب الخليط جيدا حتى يمتزج.

نضع الماء الدافئ حسب الحاجة

يترك الخليط ساعة حتى يمتزج جيدا.

طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي