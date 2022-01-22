نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا ما حدث عندما وضعت فص من الثوم تحت المخدة يوميا لـ 10 أيام متواصلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدخل الثوم في معظم الأطعمة ولا غنى عنه في أي منزل، إنه غني بالقيمة الغذائية ويمكن أن يمنع العديد من الأمراض، لخفض الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والوقاية من السرطان وعلاج فطريات الجلد وحب الشباب وتقوية جهاز المناعة والمساعدة على النوم.

وضع فص من الثوم تحت المخده يوميا

ونظرًا لأن النوم جزء لا يتجزأ من حياتنا لدرجة أن قلة النوم يمكن أن تؤثر على عقلك وجسمك، فهناك 3 طرق لاستخدام الثوم للنوم المريح، وهي كالتالي:

تناول الأطعمة التي تحتوي على الثوم

تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الثوم، أو قشر وابتلع 2-3 فصوص من الثوم.

اخلطيها مع الحليب

إذا كانت معدتك لا تتحمل الثوم النيئ، أضف الثوم المفروم إلى كوب من الحليب الدافئ وتناوله قبل النوم.

ضعي الثوم تحت الوسادة

يعتقد بعض الناس أنه يطرد الأرواح الشريرة، ولكن الحقيقة هي أنه يسمح لهم بالحصول على نوم جيد ليلاً والشعور بالانتعاش والحيوية في اليوم التالي.

يقال إن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم ورائحته الفريدة لها تأثير مهدئ على العقل والجسم.

يقال إن حرارة جسمك أثناء النوم تجعل رائحة الثوم تحت وسادتك تلطف أعصابك وتمنحك نومًا جيدًا ليلاً، وخاصة الزنك الذي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، إن وضع الثوم تحت وسادتك قبل النوم آمن بنسبة 100٪ ولا يكلف شيئًا ولا يستغرق وقتًا طويلاً حتى تشعر بالنعاس.

لكن لا تحتفظ بفصوص الثوم تحت وسادتك لفترات طويلة، أي قم بتغييرها مرة واحدة يوميًا بعد الاستيقاظ إذا كنت ترغب في استخدام هذه الحيلة كل ليلة.

قد تزعجك رائحة الثوم في البداية، ولكن بعد يومين أو ثلاثة أيام ستعتاد عليها، لكن إذا أردت التخلص من رائحة الثوم، ما عليك سوى غسل الملاءات وهذا كل شيء، سوف تختفي تلقائيًا.