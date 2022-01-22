بدون سويت.. معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم بدون ألم نهائيا وتبيض فوري للمناطق الداكنة

الفازلين من المكونات التي تستخدم في العديد من المشاكل التي تصيب البشرة ‏وفيما يلي سوف أتحدث عن طريقة استخدام الفازلين في التخلص من الشعر الزائد حيث أن هذه المشكلة من أبرز المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات وهي طريقة اختيار الطريقة الصحيحة ‏لازالة الشعر الزائد الموجود في الجسم وخصوصا الشعر الزائد المنتشر في المناطق الحساسة والذي يكون من الصعب جدا التعامل معه ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة ازالة الشعر الزائد باستخدام الفازلين ونتحدث أيضا عن ‏المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة الفازلين لازالة الشعر الزائد من الجسم.

‏مكونات خلطة الفازلين للتخلص من الشعر الزائد من الجسم

‏

الفازلين من المكونات التي تساعد على ترطيب ‏شعر ‏الجسم بشكل عميق كما أنه يقضي على الجفاف ويساعد على التخلص من الاحمرار لذلك يكون مناسب وخفيف عند استخدامه على المناطق الحساسة ‏وفيما يلي سوف تحدث عن المكونات الأخرى التي نحتاج إليها أثناء إعداد الفازلين ‏وهذه المكونات هي:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة من أحد أنواع الطحين يمكن استخدام

طحين الأرز أو السمسم.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع كوب من اللبن السائل.

طريقة إعداد خلطة إزالة الشعر بواسطة الفازلين

‏

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة إزالة الشعر بالفازلين وهذه الخطوات هي:

‏