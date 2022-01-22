طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم مش هتحتاجي تشتريها من برة تاني

تعتبر الكفتة المشوية من أفضل وألذ الوجبات ويحبها كثير من الناس، فرائحتها فقط تجعلك تشتهي أكلها والاستمتاع بطعمها اللذيذ، كما أنها تقدم في معظم المناسبات والعزومات، وبسبب حب الناس أكلها من المطاعم أصبحت كل سيدة تبحث عن سر تحضير كفتة الحاتي المشوية مثل المطاعم مثل الشكل والطعم، وسنعد معا اليوم الطريقة الصحيحة لكفتة الحاتي وكل من يتذوقها سينبهر بها وسيطلبها مرة أخرى.

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم

كفتة الحاتي بالإضافة إلى طعمها الرائع إلا أنها مناسبة جدا لمن يتبعون الحميات الغذائية، فهي تحتوي على دهون صحية فقط وليست دهون مصنعة ومهدرجة:

المكونات:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة وبها نسبة دهون.

بصلة مفرومة.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة ثوم بودر.

بصل بودر ” نصف ملعقة”.

رشة قرفة.

بهارات لحمة.

ثمرة طماطم مبشورة.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية في المنزل

طريقة إعداد الكفتة تلك سهلة للغاية ولن تتطلب منك الكثير من الوقت والمجهود، وستنبهري بالنتيجة في النهاية:

في وعاء نضع فيه اللحمة ومعها البصل المبشور وجميع التوابل مثل الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة ورشة القرفة والبصل والثوم البودر وملعقة البيكنج بودر.

بعد ذلك نخلط المكونات ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

ومن ثم على أسياخ الشيش طاووق الخشبية نقوم بوضع الكفتة عليها لتأخذ شكل السيخ.

بعد ذلك نقوم بوضع الأسياخ في صينية.

نقوم بإذابة قليل من الزبدة مع عصير الطماطم وقليل من ماء البصل وندهن به وجه الكفتة.

ثم ندخلها على فرن درجة حرارته ١٨٠ وننتظر حتى تنضج وتصبح ذات لون مميز وشهي.

نقوم بتسخين قطعة فحم ووضعها على ورقة ألومنيوم في وسط الصينية ونسخن قليل من الزيت ونضعها فوق الفحم ونقوم بتغطية الصينية وتركها لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نخرجها ونزينها بالبقدونس وتقدم.

فوائد أكل اللحوم

توفر اللحوم الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على الهضم ، ولأن أجسامنا لا تستطيع إنتاج هذه المواد بمفردها ، فيجب الحصول عليها من الطعام. هناك تسعة أحماض أمينية أساسية: هيستيدين ، ليسين ، ليسين ، آيزولوسين ، ميثيونين ، فينيل ألانين ، ثريونين ، تريبتوفان ، ومين. توفر اللحوم جميع الأنواع التسعة ولذلك تسمى البروتين الكامل. يساعد فيتامين د في بناء عظام قوية ، وهي ضرورية لامتصاص الكالسيوم والتمثيل الغذائي.