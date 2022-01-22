مش هتشتري الجاهزة تاني.. طريقة عمل السمن البلدي بكيلو قشطة هتعملي 2 كيلو سمن بلدي بقوام وطعم احلي من الجاهز

السمن البلدي من السهل أن يحضر من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وهذه المكونات تعمل على توفير السمن الطبيعي من النوع البلدي بأفضل جودة وهذا من خلال استخدام إحدى مشتقات الحليب الدسم والتي من بينها القشطة، أو الزبد الفلاحي، وتعتبر نوعية السمن الطبيعي من أفضل نوعيات السمن التي من الممكن أن نقوم بعملها في البيت وبأفضل المقادير، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل السمن البلدي بخطوات بسيطة، وفيما يأتي المكونات وطريقة التحضير.

مكونات إعداد السمن البلدي بكيلو قشطة

السمن البلدي من الممكن لكل ربت البيوت أن تحصلن عليه بطريقة بسيطة وسهلة جدا ومن خلال خطوات بسيطة من الممكن أن نقوم باستخراجها من الحليب نفسه أو من واحدة من بين مشتقاته كالزبد الفلاحي الطبيعي أو من القشطة البلدي لذا هناك طرق متعددة تساعدك في الحصول على الوصفة سريعا وبدون أي خطوات معقدة، والطريقة تكون من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة من أهم المقادير التي لا بد من إحضارها لعمل أفضل نوع من أنواع السمن هي تلك المقادير القادمة:

كيلو من القشطة البلدي الطبيعي.

وعاء مناسب.

مكعبات من الثلج.

قدر ملائم.

طريقة إعداد السمن البلدي بكيلو قشطة

من السهل على كل ربات البيوت القيا بالتحضير لتلك النوعية من السمن المفيد الطبيعي من خلال أن تقوم ربة البيت بوضع القشطة وتفكيكها في داخل وعاء ملائم.

ومع التقليب المستمر للقشطة وبشكل سريع نجد أن هناك قطع متكتلة من الحليب ومن الدهون تتجمع مع انفصال السوائل.

وبوضع مكعبات لثلج أثناء التقليب نجد أن السوائل تزيد قدرتها على الانفصال عن الدهون المتجمعة، وبالتالي يسهب على ربة اليت أن تقوم بتصفية هذه الدهون.

والقيام بتجميعها في قدر ملائم، وهذا القدر نقوم بوضعه على نار هادئة لتحويلها إلى السمن البلدي وخلال وقت قصير يصبح لدى ربة المنزل الزيت الطبيعي.