نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرمان علي النار فكرة مدهشة أغلي من الذهب طريقة جديدة أول مرة تشوفيها اتحداكي هتعمليها حالا في المقال التالي
هناك العديد من الطرق التي يمكن إعداد الرمان بها فهو من الفواكه اللذيذة التي تستخدم في إعداد العديد من الاصناف المميزة سواءً المشروبات أو المأكولات التي يحبها الكثير من الناس ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد دبس الرمان وهو من أبرز محسنات الطعام التي يتم استخدامها في العديد من المطاعم الوجبات السريعة لأنها دبس الرمان يعطي طعم مختلف ومميز الكثير من الاصناف من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد دبس الرمان والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد دبس الرمان باستخدام كمية كبيرة من الرمان الطازج.
مكونات إعداد دبس الرمان
فيما يلي سنتحدث عن العديد من المكونات التي نحتاج إليها حتى دبس الرمان وهذا النوع متواجد بشكل كبير في الأسواق ولكن يمكن اعداده في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة باستخدام بعض المكونات الطبيعية الموجودة لدينا في المنزل وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد دبس الرمان وهذه المكونات هي:
- تقريبا ثمانية حبات من الرمان حتى نستطيع من خلالها الحصول على 10 كوب من عصير الرمان.
- كوب من عصير الليمون ويمكن استبدال عصير الليمون بالخل الطبيعي.
- 1\2 كوب كبير من السكر.
طريقة إعداد دبس الرمان في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد دبس الرمان وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء كبير على النار نضع في 10 أكواب من عصير الرمان بعد ذلك نترك العصير حتى يصل إلى مرحلة الغليان ويمكن استخدام ملعقة خشبية للتحريك المستمر.
- بعد ذلك نضيف عصير الليمون مع السكر ونبدأ في التحريك مرة أخرى بشكل مستمر و الأفضل أن نقوم باضافة السكر تدريجيًا.
- بعد ذلك نستمر في التحريك حتى يصبح لدينا كمية كبيرة من الرمان متجمعة في قاع القدر نقوم بتجميع الرمان المتكثف وبعد ذلك نضع الرمان داخل علبة زجاجية للتخزين.
- يمكن تخزين دبس الرمان خارج الثلاجة لفترة طويلة ولا يتعرض للساد لانه تم اعدادها بطريقة التكثيف وهي أحد أبرز طرق التخزين يمكنك تجربته بنفسك ولن تستغتي عنه بعد اليوم
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