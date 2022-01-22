أسهل طريقة لعمل البسكويت زي المحلات بالكيلو وأسرار نجاحه

طريقة عمل البسكويت والذي تطلبه العديد من ربات البيوت، حيث أنه يعتبر ان بسكوت النشادر من افضل انواع البسكويت لما لهما من نكهة مميزة، لذلك من الطبيعي أن يتساءل مجموعة من محبي البسكويت عن طريقة التحضير، ويعتبر بسكويت النشادر من أنواع الحلويات التي دائما تكون مرتبطة بعيد الفطر المبارك، وهي الأشياء التي يحب الكثيرين تناوله بجانب مشروب الشاي كما أنه يتم تقديمه في العديد من المناسبات.

مقادير البسكويت زي المحلات بالكيلو

نستخدم واحد كيلو من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

½ كوب من الزبدة.

ملعقة من النشادر تكون ممسوحة.

اربع بيضات

ملعقة مسحوق من الفانيليا تكون ممسوحة.

كوبان ونصف من السكر مطحون.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة عمل وتحضير البسكويت زي المحلات

أول شيء سوف نأتي بالدقيق ونقوم بنخله جيداً يُمزج الدقيق بعد ذلك مع النشادر ونضع معهم البيكنج بودر ثم نضيف الفانيليا. يُمزج بعد ذلك السكر والسمن في وعاء ونقوم بخلط كل هذه المكونات جيدًا. بالإضافة إلى الاستمرار في الضرب ، يتم وضع كل بيضة بشكل منفصل على المزيج السابق. استمر في ضرب الخليط حتى يصل إلى قوام كريمي. بمجرد أن يصبح الخليط كريميًا، يضاف إليه بعض الحليب. نعجن باستمرار مع دهن خليط الدقيق فوق خليط البيض. بعد تكوين عجينة شبه متماسكة، يتم وضع جزء من العجين في كيس مزدوج. نحضر صنية ونقوم بتقطيع البسكويت ورصيه في الصنيه سخني الفرن على 180 درجة واخبزي الكوكيز حتى تنضج. يتم إخراجها من الفرن وتترك لتبرد بمجرد طهيها.

عوامل نجاح بسكويت النشادر