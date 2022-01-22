في دقيقتين.. اعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية بمكونين فقط ناجحة 100% مش هتشتري الجاهزة تاني

الجبنة الموتزريلا من أهم أنواع الأجبان والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل، وهذا ما يوفر على ربات البيوت الشراء لتلك النوعية من الأجبان بتكلفة عالية إذ أنها تباع بالمحلات وبأسعار مرتفعة لذا نقدم تلك الطريقة البسيطة المقبلة والتي من الممكن أن تساعد كل ربة منزل للحصول السريع على تلك الوصفة والتي تدخل في عمل الكثير من المعجنات والفطائر وأهم وصفات من البيتزا حيث تعد وصفة من الجبن الموتزريلا البيتي بأبسط الطرق توفر نوع من الجبن مميز وكامل الدسم وعالي من حيث القيمة الغذائية.

مكونات إعداد الجبنة الموتزريلا

من المكن أن تقوم كل ربة منزل بالتحضير لوصفة الجبن الموتزريلا من خلال الاستعانة بالمكونات الآتي ذكرها والتي توفر لكل ربات البيوت الحصول على كميات كبيرة من هذا النوع من الجبن وفي أقل وقت ممكن، وفيما يأتي أهم المكونات لوصفة جبن الموتزريلا، من الممكن أن نقوم بعمل وصفة الجبن الموتزريلا من خلال الاستعمال لمكونات بسيطة وأهمها ما يلي:

لتران من الحليب كامل الدسم يفضل النوع الجاموسي.

ربع كوب من الخل.

ملعقة من الليمون.

ربع كوب من الزبادي.

طريقة إعداد الجبنة الموتزريلا

من السهل الحصول على وصفة الجبن الموتزريلا عالي الدسم، والمفيد حيث تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم والخمائر الطبيعية وتصلح لعمل مختلف نوعيات المعجنات والتي يحبها الأطفال، والخطوات للتحضير نذكرها على هذا النحو الآتي:

في البداية لا بد من إحضار وعاء ملائم.

نضع الحليب يغلي وعلى نار متوسطة.

قومي بالإضافة لكمية الخل المتوفرة مع التقليب.

بعدها نضيف كمية الليمون المتوفرة مع التقليب لنجد أن الحليب قد تحول لكتلات من اللبن المتجبن.

نجد أن كتل الحليب تزداد كلما ازداد نشاط قطع الحليب.

لا بد من فصل الكتل المتجبنة عن السائل.

يتم استعمال مصفاة حتى نتخلص من أي قطرات من السوائل.

لا بد من تجميع كتل الحليب المتجبنة ومن ثم توضع في داخل علبة محكمة الغلق لتتجمد تماما.