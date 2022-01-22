مش هتعملى غيرها.. معلقتين ضعيهم على الكفتة هتضاعف حجمها وعمرها ما هتكش منك بطريقة واسرار الحاتي

مش هتعملى غيرها.. معلقتين ضعيهم على الكفتة هتضاعف حجمها بدون أن تفك بمكون واحد يجعل الكفتة مثل الجاهزة، وتعد الكفتة من ألذ الأكلات والتي نحبها جميعًا وبشكل خاص الأطفال، ومن المعروف أن الكفتة المشوية والمشويات بشكل عام لها قيمة غذائية كبيرة جدًا وأفضل من قلي اللحمة أو سلقها، فالشوي يفقد الطعام كمية كبيرة من الدهون التي قد تتسبب في إصابة بعض الأشخاص بأمراض وخيمة وخاصة قد تتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير.

طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

مكونات الطريقة:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة أو بحسب الرغبة.

دهن أو لية بمقدار ملعقة صغيرة.

بصل مبشور.

طماطم مفرومة ومقشرة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

أربع ملاعق صغيرة من البقسماط الناعم.

بهارات لحمة.

فحم.

زعتر.

معلقتين صغار من البيكنج بودر سر الكفته.

خطوات التحضير:-

اخلطي كل المكونات السابقة فيما عدا كل من الطماطم والبصل وقلبيهم جيدًا.

ضعي الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يمتزجوا معًا رائحة وطعم.

باستخدام الأسياخ الخشبية أو المعدنية قومي ببلها بماء البصل والطماطم المفرومين وقومي بتشكيل أصابع كفتة على كل سيخ.

كرري خطوة تشكيل الأصابع حتى تنتهي كمية اللحمة المفرومة المراد تحضيرها.

من الممكن تسوية الكفتة داخل الفرن أو على شواية اللحوم والفراخ الخارجية.

بعد أن تنضج الكفتة داخل الفرن أو الشواية غطيها بورق فويل ثم قومي بوضع فحمة تحت الكفتة واتركيها مرة أخرى في الفرن لمدة 10 دقائق.

قومي بتقديمها في طبق التقديم واتركيها تبرد وابدئي في تناولها أنت وأطفالك.

فوائد الكفتة واللحوم المشوية

تتمثل فوائد الأطعمة المشوية فيما يلي:-