فكرة مدهشة لتفصيص الرمان بسرعه الصاروخ وطريقه جديدة لتقديمه أوعدك ستعشقي الرمان

الرمان هو فاكهة تأتي من زهرة غورنار وهي فاكهة موسمية تزهر في الخريف يعود أصل الرمان إلى إيران الحديثة وبعد ذلك بدأت زراعته بالانتشار في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال الهند، يُزرع الرمان بكثرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والقوقاز وإفريقيا الاستوائية، وكذلك أريزونا وكاليفورنيا حيث يتم استخدامه في الخبز والطهي والعصير والمقبلات والكوكتيلات حيث يستحوذ على أوروبا ونصف العالم من خلال اقتحام السوق التجاري.

أولا الشق:

احرصي على التقطيع بسكين حاد ثم اقطعي ثمرة الرمان من المنتصف مع الحرص على عدم تقطيع بذور الرمان إلى الداخل.

ثم اسحبي النصفين المقطوعين عن بعضهما البعض.

خذ وعاءً من الماء واغمر النصفين فيه حيث يعمل الماء على تنعيم قشر الرمان وتسهيل إزالة البذور منه.

اقلب قشرة الرمان المليئة بالبذور واستخدم الملعقة لاستخراجها واستخرج البذور بعناية في الوعاء.

بعد خروج البذور من الوعاء المملوء بالماء، تطفو القشرة التي تتساقط مع البذور على السطح ويمكن إزالتها بسهولة بملقط أو ملعقة مناسبة.

تخلص من الماء واستمتع بتناول بذور الرمان.

ثانيا الطرق:

يقشر الكثير من الناس الرمان بطريقة التقطيع والتي تتضمن وضع ثمرة الرمان على سطح مستو والضغط بقوة والتحرك ذهابًا وإيابًا مرة واحدة.

وتقسيم ثمرة الرمان إلى نصفين.

استخدم أولاً ملعقة طعام لإزالة البذور من ثمرة الرمان.

في لوحة مقعرة.

ثالثا العصر: