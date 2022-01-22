اوعي تشتري الجاهزة تاني.. طريقة عمل مرقة الدجاج الفورية في البيت اضمن واوفر من الجاهزة

مرقة الدجاج من المكونات التي من الممكن استخدامها لتتبيل وتنكيه مختلف الأطعمة، ولكن هناك بعض الطرق التي من الممكن أن تغني ربة المنزل عن أن تستخدم المرقة الجاهزة ومن الممكن أن يتم عمل المرقة بالبيت بطريقة بسيط وتلك الطريقة تعمل على التيسير على من الحصول على مكعبات مرقة متميزة في البيت وتكون صحية أكثر ومن خلال الآتي توضيح لأهم مكونات وصفة مرقة الدجاج والطريقة التي من خلالها من الممكن لربات البيوت تحضير المرقة بكل سهولة.

مكونات إعداد مرقة الدجاج

طريقة بسيطة من خلالها من الممكن أن يتم عمل مرقة الدجاج في البيت وبكل سهولة دون أن تكون هناك حاجة إلى شراء نوع مكعبات المرقة الجاهزة من المحلات، حيث تعد الوصفة من التي يتم التحضير للمرقة خلالها من أفضل الوصفات التي عن طريقها يكون من اليسير تنكيه كل الوجبات ومختلف أنواع الأطعمة بأفضل نكهة وأطيب مذاق وهذا يكون عن طريق الاستعانة بمرقة دجاج طبيعية والتي تضاف لها بعض أنواع من التوابل والمنكهات والتي تعطي المرقة البيتي الطبيعية نفس مذاق مرقة الدجاج الجاهزة وفيما يلي أهم المقادير الأساسية وكيفية التحضير للمرقة.

كوبان من مرقة الدجاج.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثمرة من البصل وتكون متوسطة الحجم.

ملعقة من بهار الكاري.

ربع ملعقة زعتر جاف.

ملعقة من مكون ملح الطعام.

الفلفل الأسود مطحون حوالي ملعقة صغيرة.

طريقة إعداد مرقة الدجاج الفورية

من السهل على كل ربات البيوت أن تقوم بالتحضير لتلك الوصفة المتميزة من خلال استخدام المرقة بوضعها في الخلاط مع فصوص الثوم والمكونات من البصل مع الكاري.

تشغيل الخلاط لمزج كل المكونات.

بعد التأكد من الطحن لكافة المكونات والتي ينبغي أن توضع في القدر الملائم بعد مزجه جيدا بالخلاط.

تتم إضافة بقية التوابل مع كمية الملح والفلفل ثم يتم غلي المكونات بشكل جيد حتى يصبح المزيج مركز.

يرفع المزيج من فوق النار ويترك ليبرد.