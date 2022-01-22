لازم تجربيها.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية مقرمشة زي المحلات وأسرار نجاحها 100%

لازم تجربيها.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية، الكريب من الوصفات الممتازة والتي تتسم بالتنوع حيث أنها تعد نوع من بين أنواع العجائن البسيطة جدا والتي لا تحتاج إلى المزيد من الخطوات لتحضيرها حيث تعتبر من بين أفضل الوصفات للعجائن التي لا تكون متطلبة لخطوات العجين لعادي كالفرد والتخمير وما إلى ذلك فقط إذا ما توفرت لديك كل المكونات يكون من السهل على ربات البيوت أن تقمن بعمل أفضل وصفة من وصفات الكريب المتميزة وتلك الوصفة تصلح لأن يتم حشوها بمختف الحشوات وتلك الحشوات منها الحلو والحادق، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي من خلالها يكون من السهل عمل وصفة الكريب وحشوها بأي حشوة متوفرة.

طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية

من أسهل الطرق التي من الممكن أن نعتمد عليها للحصول على عجينة الكريب المميزة تلك الطريقة البسيطة التي نقوم بعرضها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث تعتبر تلك الوصفة أبسط نوعيات العجين المتميزة وبالنسبة لمكونات عجين الكريب نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك الفقرات:

كوبان من الدقيق.

بيضتان كاملتان.

ربع ملعقة من الفانيليا.

كوب من الماء الفاتر.

ذرة من الملح.

ملعقة من السكر.

خطوات التحضير

الكريب يعد أفضل وأسهل نوعيات العجائن التي من الممكن أن يتم تحضيرها بمنتهى السهولة في البيت.

كما أن طريقة التسوية أيضا تعد بسيطة جدا ومن خلال المزج الجيد باستعمال الخلاط الكهربي.

لكل المكونات التي سبق الذكر لها سلفا نحصل على الجينة السائلة الخفيفة للكريب

والتي لا بد من أن تكون خالية تماما من أي تواجد لأي تكتلات قد تكون عالقة بالمزيج وهذا حتى تصلح تسويته.

ومن ثم يتم نقل محتوى دورق الخلاط بالبولة المناسبة حيث يكون من السهل بعد ذلك أن يتم تحضير الطاسة الساخنة على البوتاجاز.

والتي تصلح لتسوية الكريب ومع استعمال المغرفة يتم عمل وحدات الكريب على الطاسة