طريقة عمل كيكة الباندا الرائعة بدون فرن ولا بيض هشة وخفيفة جدا بأقل المقادير أفضل كيك على الاطلاق

كيكة الباندا هي احد انواع الكيك البارد ‏الذي يتكون من عدة طبقات لذيذة وما يميز هذا الكيك أنه لا يحتاج إلى الفرن كما أنه يتكون من مكونات موجودة لدينا في المنزل ويمكن استخدامه بشكل سريع وإعداده بسرعة كما أنه يتكون من مكونات باردة لا تحتاج إلى التسوية على النار من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الكيك وهو من الكيكة المميزة التي يمكن اعدادها في المناسبات الكبيرة والحفلات لأنها تحتوي على مكونات رائعة ولذيذة من خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع مكونات هذه الطبقات وطريقة اعدادها.

‏الطبقة الأولى من كيكة الباندا

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سنتحدث فيما يلي عن طريقة إعداد الطبقة الأولى لأنه كما نعرف ‏يوجد ثلاث طبقات لهذا الكيك تتكون طبقة الأولى من:

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1\4‬ كيلو تقريبا من البسكويت.‬

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

½ كوب من الماء.

مكعب زبدة تقريبا 100 جرام.

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‏ بعد ذلك يتم خلط جميع هذه المكونات معا بواسطة اليد أو المضرب الكهربائي حتى تصبح المكونات متجانس نحضر الصينية ونضع فيها الطبقة الأولى ونبدأ في توزيعها بشكل جيد حتى تكون موجودة في جميع أنحاء الصينية.

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طريقة إعداد الطبقة الثانية

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فيما يلي سنتحدث أولا عن المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الطبقة الثانية وهذه المكونات هي:

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تقريبا نحتاج إلى ثلاث أكواب من الحليب الطازج السائل.

½ كوب كبير من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

رشة من الفانيليا رشة من الملح ملعقة كبيرة من الزبدة.

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‏ بعد ذلك نضع جميع هذه المكونات بعد تحريكها على النار حتى تصبح ساخنة أو طازجة بعد ذلك نسكبها على الطبقة الأولى لكن لابد أن تكون الطبقة الأولى قد أصبحت جامدة بعد أن تم وضعها داخل الثلاجة.

الطبقة الثالثة لكيكة الباندا

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فيما يلي سنتحدث عن الطبقة الثالثة والأخيرة التي يتم اعدادها حتى نضعها على كيكة الباندا وهذه ‏الطبقة تتكون من: