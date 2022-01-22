نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذا شعرت بالسعال ألم في الصدر ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة وألم الرأس خذ هذه الوصفة بسرعة !! في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع دخول فصل الشتاء، يعاني كثير من الأشخاص من نزلات البرد وهذه النزلات تكون شديدة عليهم لدرجة لا يمكنهم أن يتخلصوا منها، ومع انتشار وباء كورونا في مختلف البلاد يخشي الأشخاص أن يكون تلك نزلات البرد ليس كما يعتقدون وإنما فيروس كورونا، وذلك فهم يحاولوا أن يتخلصوا منه بكل الطرق المتاحة لديهم، وهناك بعض الأشخاص الذي لديهم بلغم كميات كبيرة، وبناءً على ذلك توجد الكحة عندهم، وهنا تعتبر الكحة من أكثر الأمراض التي تزعج العديد من الأفراد، ومن خلال هذا المقال سنعرفكم على المشروبات التى تواجه نزلات البرد وتتخلص منها ومن أهمها مشؤوي اليانسون والكمون وفيها يلي المكونات التي تحتاجي إليها حتي تصنعي مشروب ضد نزلات البرد والتخلص من البلغم:

طريقة عمل مشروب لعلاج البرد وضيق التنفس

معلقة كبيرة من العسل.

معلقة كبيرة عصير الليمون.

معلقة كبيرة زيت زيتون.

كوب ماء دافئ.

طريقة إعداد المشروب طارد البلغم ومقاوم نزلات البرد

وهنا سنوضح بطريقة دقيقة كيف يصنع تلك المشروب:

يحتوي العسل على مواد تجعله يتخلص من البلغم ويخفف أعراض الكحة، أما الليمون فهو يحتوي على فيتامين سي وهذا يساعد أيضاً من الحد من نزلات البرد وهنا اتبعي الخطوات لتحصلي على هذا المشروب

نقوم بوضع كوب من الماء على النار حتي يغلي.

وقومي بوضع في الماء المغلي 2 معلقة من عصير الليمون حتي يصبح مغلي.

إحضري 1/2 كوب عصير ليمون المغلي ويضاف عليه معلقة كبيرة زيت زيتون ومعه معلقة كبيرة عسل والتقليب ليمتزج جيداً.

قومي يتناول 2 معلقة يومياً من ذلك المشروب حتي تتخلصي من البلغم ونزلات البرد.

أهم المشروبات التي تجعلك تتخلص من أعراض البرد، وهذا المشروبات تكون فعالة 100% فهناك بعض الأشخاص الذي لا يفضلون العسل وزيت الزيتون، لذلك سنقوم بعرض بعض المشروبات الآخرين:

مشروب اليانسون والكمون، وذلك لأنه قوي وفعلا فهو يساعدك في أذابة البلغم الذي على الصدر.

مشروب الليمون الساخن، وهو من أكثر المشروبات التي بها فيتامين سي، ووفقاً لذلك يقضي على نزلات البرد تماماً.

مشروب الشاي بالليمون الساخن، وهذا المشروب يساعدك نوعاً ما أن تهدأ الكحة ليلاً، وطرد كل أعراض البرد التي لديك.

فوائد شرب الماء الدافئ والليمون

يعتبر شرب الماء الدافئ والليمون من أكثر الأشياء الصحية التي تساعد على تقوية المناعة للجسم والتخلص من مشاكل الهضم فهي تساهم بشكل كبير في التخلص من تقلصات المعدة وينصح جميع الأطباء بتناول مشروب واحد يوميا على الريق حتي يستفيد جسمك من كل الفوائد الصحية بهذا المشروب وقد قدمنا لكم متابعين موقع ثقفني مشروب يساعد على التخلص من الكحة و