طول عمري برمي مرارة الدجاج لحد ما عرفت أنها كنز شوفي استخدامها هتبهرك النتيجة

الطبيعي أن يتم التخلص من مرارة الدجاج مباشرة عندما نقوم ‏بغسل الدجاج قبل بداية الطهي ‏وذلك لأن لها طعم سيئ جدا وهي أيضا ‏ليست صالحة لتناول فهي تعد من أجزاء الدجاج التي لابد من التخلص منها قبل طهي الدجاج ولكن هناك فوائد أخرى يمكن الحصول عليها من خلال استخدام مرارة الدجاج ‏وهذه الفوائد لا نحصل عليها من خلال تناول المرارة ولكن نستخدم المرارة في بعض المهام الأخرى حتى تساعد على التخلص من الشعر الزائد في الجسم وهي طريقة فعاله جدا للتخلص من الشعر الزائد ولا تسبب أي أضرار جانبية او أي مشاكل أخرى وجدت من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها استخدام المرارة في التخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم.

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طريقة استخدام المرارة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات استخدام المرارة وربما تكون هذه الطريقة الغريبة ولا يحبها الكثير ولكنها طريقة فعاله جدا في إزالة الشعر وخطوات هذه الطريقة هي:

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في البداية يجب التأكد أن ملمس المرارة مناسب للجلد وأن الجلذ لن يحدث له أي حساسية بسبب المرارة وذلك من خلال لمس المرارة للجلد بشكل بسيط وبعد ذلك ننتظر لنرى رد فعل الجلد على ذلك.

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‏ بعد ذلك نقوم بالتخلص من الشعر الموجود في الوجه او اليد أو القدم أو المناطق الحساسة استخدام أي طريقة من طرق إزالة الشعر سواء الشمعة والحلاوة أو الخيط أو الملقط أو الشفرة.

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‏ بعد ذلك نقوم بإحضار مرارة الدجاجات ولابد أن تكون غير ناضجة ومكانها في الدجاجه أنها تكون ملتصقا في الكبد تقريبا.

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‏ بعد التخلص من الشعر نبدأ في تدليك المناطق التي تمت ازالة الشعر منها باستخدام المرارة حتى تغطي المرارة كل أجزاء إزالة الشعر ونترك أثار المرارة على الجلد حتى يجف للأسف ستكون رائحة المرارة كريهة جدا لكنها لها مفعول فعال.

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استخدامات مذهلة بمرارة الدجاج

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بعد أن تجف آثار المرارة تماما يتم غسل الجسم بالصابون ولكن لا يستخدم صابون يحتوي على رائحة حتى لا يتحسس الجلد منه لانه مسامات الجلد في هذا الوقت تكون لا زالت مفتوحة.

يمكن تكرار هذه العملية أكثر من مرة خلال الشهر الواحد ولكن يجب الانتباه إلى التوقف مباشرة عند الشعور الجسم بأي ألم وبعد تكرار هذه التجربة سنلاحظ أن الشعر قد اختفى نهائيا ومعدل نموها قد قل

تعتبر مرارة الدجاج من أكثر الأشياء التي لها فوائد كثيرة للجسم فند اكلها تساعد على إعطاء الجسم النشاط وتقوية المناعة بصورة كبيرة وتساعد الرجال علي إعطاءهم القوة لذلك ينصح الأطباء بتناول مرارة الدجاج ولكن يوجد استخدام احر قد ذكرناه متابعي ثقفني هو إزالة الشعر الزائد من الجسم باستخدام مرارة الدجاج فيمكن التخلص منه بسهولة وعدم مواجهه اي مشاكل بعد قومي بغسل المنطقة وستلاحظين أن البشرة أصبحت خالية من الشعر