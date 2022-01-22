افضل طرق لعمل البسبوسة الشامية المرملة الاصلية واسرار نجاحها زى المحلات

تعتبر البسبوسة الشامية من أطباق الحلويات السورية المنتشرة والمشهورة فى كثير من البلدان العربية. ويتميز المطبخ السوى بالمذاق والطعم الفريد والذى يلقى اقبال كبير من مختلف الأعمار والفئات, ويعتبر قبط البسبوسة من الحلويات المميزة والتى تقدم فى العديد من المناسبات المختلفة والعزائم. ويوجد طرق عدة لإعداد البسبوسة السورية الشامية. سواء البسبوسة العادية او المحشية بحشوات مختلفة من القشطة او الكريمة او المكسرات المشكلة والفستق. وسوف نذكر طريقة اعداد البسبوسة الشامية فى الخطوات التالية.

طريقة اعداد وتحضير البسبوسة الشامية الاصلية

مكونات ومقادير عمل البسبوسة الشامية

اربع اكواب من السميد.

ثم كوب ونصف من السكر.

مع كوب ونصف من الحليب.

ايضا كوب ونصف من الزبادي.

ملعقة من البيكنج بودر.

ثم نصف ملعقة من بيكربونات.

كذلك كوب من الزبدة.

مع أربع ملاعق من ماء الزهر.

كمية من شرائح اللوز وجوز الهند والمكسرات للتزيين.

مكونات القطر او الشربات

كوبان ونصف من السكر.

ثم كوبان من الماء.

ملعقتان من عصير الليمون.

ايضا ملعقة من ماء الزهر.

خطوات وطريقة التحضير لعمل البسبوسة الشامية

طريقة تحضير القطر

يوضع الماء والسكر وماء الزهر فى وعاء على حتى يغلى ثم وضع عصير الليمون والتقليب حتى نحصل على قوام ثقيل نسبيا.

ترفع المكونات من على النار وتترك جانبا حتى تبرد.

طريقة عمل البسبوسة والتسوية

خلط السميد مع البيكنج بودر والبيكربونات والسكر جيدا حتى تختلط المكونات وتتجانس معا.

مزج الزبدة الحليب والزبادى جيدا ثم اضافة الى خليط السميد وتقلب المكونات حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة قليلا.

ثم نحضر صينية الفرن وندهنا ببعض الزبدة ثم نضع عجينة البسبوسة فى صينية الفرن ونفردها جيدا مع الضغط قليلا براحة اليد عليها.

ونضع بعض شرائح اللوز والمكسرات على العجينة ويتم تسخين الفرن على 180 درجة .

نضع صينية البسبوسة فى الفرن وتترك حتى تأخذ اللون الذهبى ثم نخرجها من الفرن.

بعد ذلك نضع القطر على البسبوسة وتقطع وتترك حتى تبرد نرش بعض الفسق الحلبى الناعم ثم تقدم بعد ذلك فى اطباق الحلويات.

طريقة عمل البسبوسة الشامية بالقشطة